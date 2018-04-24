Кто будет охранять старинные здания в Курской области 

Созданное в 2015 году управление по охране объектов культурного наследия ликвидировано и теперь такой отдел создан при областной администрации
Напомним, почти три года назад в областном комитете культуры существовал отдел охраны объектов культурного наследия федерального значения. Однако в соответствии с Федеральным законодательством в марте 2015 года это подразделение расформировали. Тогда и появилась отдельная структура — Управление по охране объектов культурного наследия Курской области.
В штат набрали 9 специалистов, а руководителем была назначена Елена Прохоренко. Ведомство подчинялось заместителю губернатора Курской области Владимиру Проскурину. За время своей работы управление выявило свыше 2000 новых объектов культурного наследия. Было выдано более сотни заключений историко-культурной экспертизы. Кроме того, специалисты выступали в судах в защиту памятников архитектуры. Сложно оценивать, насколько эффективной была работа управления, ведь многие вопросы так и не были решены.
13 апреля 2018 года согласно Постановлению №126-пг управление по охране объектов культурного наследия Курской области было ликвидировано. Теперь ведомство будет называться «Управление Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия» и войдёт в структуру региональной администрации. Штат будет подчиняться управляющему делами администрации Курской области Анатолию Стрелкову.