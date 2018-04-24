Кто будет охранять старинные здания в Курской области

Созданное в 2015 году управление по охране объектов культурного наследия ликвидировано и теперь такой отдел создан при областной администрации

Напомним, почти три года назад в областном комитете культуры существовал отдел охраны объектов культурного наследия федерального значения. Однако в соответствии с Федеральным законодательством в марте 2015 года это подразделение расформировали. Тогда и появилась отдельная структура — Управление по охране объектов культурного наследия Курской области

В штат набрали 9 специалистов, а руководителем была назначена Елена Прохоренко. Ведомство подчинялось заместителю губернатора Курской области Владимиру Проскурину . За время своей работы управление выявило свыше 2000 новых объектов культурного наследия. Было выдано более сотни заключений историко-культурной экспертизы. Кроме того, специалисты выступали в судах в защиту памятников архитектуры. Сложно оценивать, насколько эффективной была работа управления, ведь многие вопросы так и не были решены.

13 апреля 2018 года согласно Постановлению №126-пг управление по охране объектов культурного наследия Курской области было ликвидировано. Теперь ведомство будет называться «Управление Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия» и войдёт в структуру региональной администрации. Штат будет подчиняться управляющему делами администрации Курской области Анатолию Стрелкову.