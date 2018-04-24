Прокурор Миасса требует закрыть торговый центр, построенный при участии лидера знаменитой ОПГ

Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе Миасского горсуда, прокурор города Евгений Ветошкин подал иск в защиту интересов неопределенного круга лиц. В случае успеха прокуратуры ТЦ должен будет закрыться до полного устранения нарушений. Ответчиками по делу выступают индивидуальный предприниматель Андрей Амирханов и четыре ООО: миасское агентство недвижимости «Альфа», екатеринбургская компания «Мега-Инвест», общества «Амега» и «КЗМК». Рассмотрение иска назначено на 7 мая.

Напомним, в Челябинской области , как и по всей стране, прошли тотальные проверки после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя Вишня»: из-за пожара в центре погибли более 60 человек. Миасским торговым центрам проверки не пошли впрок: 14 апреля в одном из отделов ТРЦ «Слон» обрушились перекрытия, серьезно пострадала 54-летняя женщина. Несмотря на возбужденное уголовное дело, «Слон» через несколько дней возобновил работу.

Что касается ТЦ «7я Парк», то проверка пожарной безопасности комплекса прошла 6 апреля, тогда же были в очередной раз выявлены нарушения.

По данным источника «ФедералПресс» в Миассе, строительство «7я Парк» началось в 2010 году, когда администрацию города возглавлял сити-менеджер Виктор Ардабьевский, в настоящее время находящийся на скамье подсудимых по обвинению в участии в банде и организации заказных убийств. По воспоминаниям ветераном миасской мэрии, инициаторами выступили несколько бизнесменов из Екатеринбурга , их поддерживал лидер местной ОПГ «турбазовских» Сергей Чащин (задержан в 2012 году, осужден за организацию серии убийств по найму).

«Строительство шло проблемно, жители окрестных домов были резко против, — рассказал источник. — Чащин, конечно, обещал и благоустройство территории, и кучу подарков, чтобы получить поддержку населения. Сдавался «7я Парк» уже при сити-менеджере Станиславе Третьякове , хозяева долго не могли получить разрешение на ввод в эксплуатацию».