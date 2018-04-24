Воронежские власти пересмотрят концепцию развития Центрального парка 

Для выработки новой проведут международный конкурс. Региональные власти проведут международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка. Аукцион на право подготовки конкурса объявили в четверг, 19 апреля. Стартовая стоимость работ составляет 500 тыс. рублей. Профинансирует их бюджет региона. Согласно техзаданию, победитель возьмет на себя организацию и проведение конкурса. Подрядчик должен будет в трехдневный срок с момента подписания контракта предоставить на согласование департаменту природных ресурсов и экологии не менее трех кандидатур кураторов конкурса. Особо оговаривается, что они должны иметь опыт проведения не менее пяти международных конкурсов на архитектурную тематику. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечивать проведение конкурса на всех его этапах, от отбора команд и сбора их портфолио до информационного сопровождения конкурса. Работы по организации конкурса планируется завершить к 31 августа 2018 года. Стартовая стоимость работ составляет 500 тыс. рублей. Еще 260 тыс. власти готовы выделить на организацию и проведению семинара для команд, отобранных на первом этапе подготовки к конкурсу. Между тем, в 2018 году планировалось приступить к работам по реконструкции второй очереди парка. Концепцию в январе 2017 года экс-губернатору Алексею Гордееву представил бывший вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин. Концепция предполагала создание в парке пешеходно-спортивной зоны со всей необходимой инфраструктурой. Так же предлагалось организовать «сквозную» систему проката спортивного инвентаря, с возможностью брать и сдавать инвентарь в нескольких пунктах по территории парка, устройство основной велотрассы и велотрассы для маунтинбайка, комплексных спортивных и детских площадок и барбекю-полян. Под площадки для игровых видов спорта планировалось использовать преимущественно участки с отсутствием растительного покрова, чтобы не вырубать деревья и кустарники. В концепцию реконструкции второй очереди Центрального парка культуры и отдыха так же вошёл проект создания этно-деревни с музеем традиционных русских ремесел и торговой лавкой. Планировалось строительство кафе и ресторана, а также постройка лодочной станции в районе Верхнего озера, если результаты исследований подтвердят возможность его восстановления. Справка Реконструкция Центрального парка началась в 2014 году. На первом этапе работ в парке обустроили центральную аллею, детские площадки, пруд, фонтан, ручей с мостами, универсальные площадки, площадки со спортивными тренажерами, лестничные сходы, сети водоснабжения, водоотведения, канализации, поливочного водопровода, электроснабжения и электроосвещения, построили парковку, установили скамейки, благоустроили площадку памятника на месте боев Красной армии с немецко-фашистскими оккупантами в 1942-1943 годах. Его завершили в июне 2016 года открытием самого большого в Воронеже зрительного зала на открытом воздухе — Зелёного театра. Елена Гончарова