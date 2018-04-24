Воронежские власти пересмотрят концепцию развития Центрального парка 

Вести Воронеж: последние новости

Центральные улицы Воронежа перекроют на три вечера из-за репетиций Парада Победы

В МЧС объяснили появление в водохранилище пятен, обеспокоивших воронежцев

В полиции рассказали, из какого автомата стреляли в Воронеже с балкона