«Азбука вкуса» переходит на многоразовые пакеты

Представители компании отметили, что планируют кардинально пересмотреть отношение к использованию упаковки. Ожидается, что в ближайшем будущем бесплатные пакеты исчезнут в торговых точках сети. Это решение было принято с учетом предложений экологических организаций. В частности, представители Greenpeace заявляли, что «Азбука вкуса» является крупнейшей торговой сетью столичного региона, распространяющей одноразовую упаковку.

Максим Кощеенко , возглавляющий совет директоров «Азбуки вкуса», отмечает, что компания приветствует идею широкого использования биоразлагаемой упаковки. Что касается бесплатных пакетов, то это часть утвержденной стратегии и поддержания определенного уровня сервиса. Но, учитывая давление со стороны экологов, ритейлер готов переключиться на популяризацию использования многоразовой упаковки.