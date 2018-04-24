«Азбука вкуса» переходит на многоразовые пакеты 

Представители компании отметили, что планируют кардинально пересмотреть отношение к использованию упаковки. Ожидается, что в ближайшем будущем бесплатные пакеты исчезнут в торговых точках сети. Это решение было принято с учетом предложений экологических организаций. В частности, представители Greenpeace заявляли, что «Азбука вкуса» является крупнейшей торговой сетью столичного региона, распространяющей одноразовую упаковку.
Максим Кощеенко, возглавляющий совет директоров «Азбуки вкуса», отмечает, что компания приветствует идею широкого использования биоразлагаемой упаковки. Что касается бесплатных пакетов, то это часть утвержденной стратегии и поддержания определенного уровня сервиса. Но, учитывая давление со стороны экологов, ритейлер готов переключиться на популяризацию использования многоразовой упаковки.
Ранее сообщалось, что экологи постоянно пытаются создавать давление на торговые сети и вынуждают их отказываться от бесплатной раздачи упаковки. В прошлом году от бесплатных пакетов отказались Auchan и Spar. В текущем году Greenpeace организовал несколько акций, направленных против распространения одноразовой упаковки в торговых точках X5 Retail Group. Но, по мнению некоторых экспертов, «зеленые» целенаправленно акцентируют внимание на проблеме раздачи пакетов именно в магазинах сети X5, не обращая внимания на аналогичную деятельность ближайших конкурентов.