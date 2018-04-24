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Итальянская компания Industry A. M. S. обвинила «Продмаш» в нарушении авторского права
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Итальянская компания Industry A. M. S. обвинила «Продмаш» в нарушении авторского права 

Волга Ньюс 2 часа назад
Европейский суд наложил временные обеспечительные меры в виде запрета самарскому ОАО «Завод „Продмаш“ поставлять товар в Нидерланды, пишет „КоммерсантЪ“. Судебное разбирательство инициировала итальянская компания Industry A. M. S., обвинившая „Продмаш“ в нарушении авторского права.
Весной этого года „Продмаш“ принял участие в крупнейшей специализированной международной выставке технологий и оборудования транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Intertraffic в Амстердаме, где представил разработанное в 2016 г. дорожное фронтальное ограждение (демпфер), призванное предотвратить тяжелые последствия аварийного столкновения автомобиля с инженерными конструкциями на дорогах при ДТП. Конструкция защищена патентом на территории РФ. Для международных поставок завод также намеревался получить патент в Европе. По словам представителей „Продмаша“, в январе дорожное ограждение было испытано на полигоне во Франции, где были подтверждены заявленные характеристики изделия.
Незадолго до начала выставки представители Industry A. M. S. обвинили самарский завод в нарушении авторского права и обратились с иском в Европейский суд. Также итальянская организация потребовала выплатить штраф в размере 60 тыс. евро. Суд наложил обеспечительные меры в виде запрета „Продмашу“ рекламировать продукцию в Нидерландах и заключать договоры на поставку. Дело готовится к разбирательству.
»Продмаш" с претензиями иностранцев не согласен. Как сообщил изданию партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров, представляющий интересы «Продмаша», завод готовит встречный иск о снятии обеспечительных мер, а также о взыскании убытков. «Мы бы не хотели сейчас говорить точную сумму. Могу только сказать, что на юристов в Голландии уже потрачены десятки тысяч евро, и эти расходы мы намерены взыскать с итальянской стороны», — сказал Михаил Александров.
Патентный поверенный и управляющий партнер юридической компании «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев предположить, в чью пользу, скорее всего, разрешится спор, затруднился. «Ответить на вопрос относительно того, кто прав, а кто нет, в подобных спорах достаточно сложно. С учетом достаточно сильной аргументации, предоставленной конфликтующими сторонами, шансы примерно равны, при этом я бы не стал говорить о политической окраске дела и противостоянии Запада и России на примере конкретного спора. Европейская сторона действует в рамках правового поля и защищает свои интересы допустимыми с точки зрения закона способами», — считает Вячеслав Лосев.
Также Вячеслав Лосев добавил, что сам процесс обещает быть сложным и дорогостоящим для российской компании.
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