Почему миротворцев ООН не судят за военные преступления

Военнослужащие миротворческих сил ООН Южном Судане обвиняются в преступлениях против детей. Это далеко не первый подобный случай — «голубые каски» и ранее совершали противоправные действия в отношении мирных жителей — вместо того чтобы их защищать. Руководство ООН с возмущением комментирует подобную информацию, однако дальше публичного осуждения расследование, как правило, не продвигается. Эксперты отмечают, что преступления миротворцев часто стараются замять. Почему в военных и гражданских структурах сложилась такая ситуация, разбирался RT.

Военнослужащие миротворческой миссии ООН, направленные Непалом в Южный Судан для предотвращения этнических чисток, обвиняются в изнасиловании детей. Об этом 24 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей ООН. На фоне разгорающегося скандала власти Непала согласились направить в Южный Судан собственных следователей для изучения всех обстоятельств случившегося.

Согласно обвинениям, прозвучавшим накануне, непальские солдаты изнасиловали двух девочек-подростков.

Напомним, в Южном Судане развёрнут миротворческий контингент ООН. Там находится 14 800 военнослужащих, их миссией является защита мирного населения от насилия в ходе разгоревшейся в стране гражданской войны. То, что страна стоит на пороге геноцида, стало ясно в 2016 году. Конфликт вспыхнул ещё в 2013-м, и за это время в стране погибли тысячи людей. Кроме того, по данным экспертов ООН, сексуальному насилию подверглись 70% жительниц Джубы — столицы Южного Судана.

Конвейер насилия

Обвинения в насилии над мирным населением Южного Судана звучат в адрес военнослужащих миротворческой миссии не впервые.

Ранее из страны были отозваны 46 полицейских ООН, обвиняемых в злоупотреблениях. Миротворцы пользовались зависимым положением женщин, укрывшихся на базе ООН, используя их для сексуальных услуг. В ООН назвали этот случай «очевидным нарушением кодекса поведения миссии».

История преступлений миротворцев ООН в горячих точках началась в 90-х годах ХХ века. Факты противозаконных действий «голубых касок» были выявлены, например, в Боснии, Гвинее Либерии — в основном речь шла о торговле гуманитарной помощью и изнасилованиях.

В ООН даже был учреждён специальный фонд поддержки жертв преступлений миротворцев, к 2016 году он составлял почти полмиллиона долларов, причём большую часть средств пожертвовали японские власти, и только $49 тыс. — правительства стран, чьих солдат заподозрили в нарушениях.

Проблема давно находится в поле внимания журналистов и правозащитников. Ежегодно миротворцы и сотрудники гуманитарных миссий совершают новые преступления. Например, в 2015 году скандал разгорелся из-за изнасилования «голубыми касками» малолетней жительницы Центральноафриканской Республики Пан Ги Мун , занимавший в то время пост генсека ООН, сравнил незаконные действия миротворцев с раковой опухолью. Генсек признал, что преступления совершаются миротворцами не только в ЦАР, но и в других горячих точках планеты и что в большинстве случаев никто не несёт за это ответственности.

Согласно выводам расследования, проведённого агентством Associated Press и опубликованного в апреле 2017 года, за 12 лет сотрудники ООН, включая солдат миротворческих миссий, совершили почти 2 тыс. преступлений сексуального характера. Журналисты пообщались с жертвами — в ряде случаев миротворцы предлагали несовершеннолетним еду или деньги. Однако по закону это не может облегчить наказание: связь с подростками в любом случае квалифицируется как изнасилование.

Причём к преступлениям причастны не только военнослужащие миротворческих миссий, но даже сотрудники гуманитарных организаций — как входящих в структуру ООН, так и сторонних. Показателен пример международной благотворительной организации Oxfam. Оказалось, что её руководство несколько лет скрывало от общественности неприятные подробности, касающиеся сотрудников миссии. После разрушительного землетрясения 2011 года на остров прибыла миссия Oxfam, чтобы помочь местному населению. Но часть средств, предназначенных на благотворительность, была потрачена сотрудниками миссии на покупку у местных сутенёров несовершеннолетних сирот для оргий.

Порой жертвами сексуальных преступлений становятся даже сами сотрудники миссий ООН. Подобные инциденты отмечались в странах с неразвитой правовой системой (в первую очередь речь идёт об африканском регионе). О таких случаях в январе 2018 года рассказала газета The Guardian — пострадавшие поделились с журналистами своими историями. Так, бывшая сотрудница миссии лишилась работы, потому что попыталась добиться справедливости, заявив об изнасиловании со стороны старшего коллеги. Хотя она представила медицинское заключение и её слова подтверждали показания свидетелей, в ООН предпочли историю замять, а жертву насилия — уволить.

В январе 2017 года ООН ввела новую систему сбора информации о преступлениях, совершённых «голубыми касками» и гражданскими сотрудниками миссий в отношении мирного населения. Число жалоб, связанных с инцидентами, имевшими место в прошлом, возросло, отмечают в ООН. Однако полностью предотвратить новые преступления пока не удаётся.

Преступление без наказания

Как отмечают эксперты, у этой проблемы есть несколько причин. ООН не может самостоятельно наказывать миротворцев. Правосудие над ними должны вершить власти тех стран, гражданами которых являются виновники преступлений. Как правило, руководство государств, направивших солдат для осуществления миротворческой миссии за рубеж, неохотно берётся за расследование — ведь огласка таких преступлений неизбежно бьёт по имиджу страны. Кроме того, установить истину в таких случаях непросто и в силу объективных причин — для этого нужно провести расследование не просто за рубежом, но ещё и в регионе, где разворачивается вооружённый конфликт.

Получается, что миротворческий контингент ООН фактически выведен из-под действия международных норм о военных преступлениях и преступлениях против человечества. Для сравнения: преступлениями против мирного населения во время конфликта на территории бывшей Югославии занимался международный трибунал, и многие подсудимые были приговорены к очень суровому наказанию, вплоть до пожизненного заключения.

Военнослужащие-миротворцы за свои незаконные действия редко оказываются в тюрьме — в большинстве случаев им грозит очень мягкое наказание, если дело вообще дойдёт до суда.

«Местные власти не могут призвать их к порядку, а руководство ООН ограничивается выдачей рекомендаций, — пояснил в интервью RT военный эксперт Борис Рожин . — Иногда ООН начинает внутреннее расследование, но чаще всего наказание сводится к увольнению или понижению в звании. Случаи, когда за такие преступления назначается тюремное заключение, относительно редки. Конечно, в такой ситуации прекратить преступления сложно».

«Ограниченный контроль»

Франция, Как отмечают эксперты, чаще всего преступления совершают солдаты-миротворцы, прибывшие из беднейших азиатских или африканских стран. Развитые в правовом отношении государства, такие как США Великобритания , неохотно отправляют своих граждан в эпицентр гражданских войн на африканском континенте. Такие миссии сопряжены с большой опасностью для «голубых касок»: во время гражданского конфликта в Руанде , например, были убиты десять бельгийских солдат-миротворцев.

Пакистан и Сегодня наибольшее число военнослужащих для участия в миротворческих миссиях направляют такие страны, как Руанда, Нигерия , Непал, Египет Индия — их жителей привлекает жалование, выплачиваемое ООН. По мнению экспертов, кадровый отбор военнослужащих производится недостаточно тщательно: порой в ряды миротворцев попадают люди, в психологическом и культурном отношении близкие к боевикам.

Практика расширения сотрудничества между миротворческими структурами ООН и местными организациями распространилась в 90-х. Число миротворческих операций после окончания холодной войны возросло и потребовалось большее число военнослужащих.

«Дело в том, что ООН действует по двум принципам — с одной стороны, в горячую точку направляются представители отдалённых регионов, не заинтересованных в том, чтобы поддерживать ту или иную сторону, — рассказал в интервью RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло . — А с другой — привлекаются миротворцы из близлежащих стран, которые хорошо знакомы с обстановкой».

По словам Рожина, ООН имеет ограниченный контроль над действиями своих миротворцев в тех регионах, где идёт война и этнические чистки. Там, где миротворцы находятся достаточно долго, например в Центральноафриканской Республике, сама обстановка действует на солдат разлагающе.

«Естественно, многое зависит от того, насколько жёстко командование следит за дисциплиной и соблюдением параметров миссии ООН. Военнослужащие из развитых стран чаще всего всё же соблюдают эти требования, но солдаты, прибывшие из развивающихся стран, больше подвержены разлагающему влиянию окружающей среды. Это давняя проблема», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, иногда в преступлениях бывают уличены и граждане западных стран. Например, в апреле 2016 года организация AIDS-Free World («Мир без СПИДа») обнародовала информацию о более чем 100 случаях изнасилований, совершённых миротворцами в Центральноафриканской Республике за 2013—2015 годы, в большинстве случаев жертвами становились дети и подростки. Подозрение пало на французских миротворцев. Однако через год парижская прокуратура потребовала закрыть уголовное расследование по этим обвинениям.

«Расследование таких преступлений бросает тень как на командование миротворческих сил, так и на ту страну, гражданами которой являются преступники. Поэтому информация о преступлениях в отношении мирного населения, совершённых военными и гражданскими представителями миссий ООН, часто просто заминается. Тем более что в районах вооружённых конфликтов скрыть случаи преступлений достаточно просто. Кроме того, тотчас выстраивается круговая порука сотрудников всех миссий ООН, гражданских и военных», — подвёл итог Манойло.