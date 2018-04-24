Официальная делегация из Петербурга прибыла в Пакистан 

Официальная делегация из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Сергеем Мовчаном, прибыла в Пакистан во вторник, 24 апреля.
Они планируют обсудить с партнерами из провинции Синд возможность прямого авиасообщения с Карачи. На данный момент вылет возможен только из Москвы.
Стороны подпишут «дорожую карту» по торгово-экономическому сотрудничеству. Представители хотят наладить контакты в сферах фармацевтики, газодобывающего и трубного оборудования, а также легкой промышленности.
Смольный заинтересован в прямой поставке ткани и фурнитуры.