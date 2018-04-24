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Официальная делегация из Петербурга прибыла в Пакистан
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Официальная делегация из Петербурга прибыла в Пакистан 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Официальная делегация из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Сергеем Мовчаном, прибыла в Пакистан во вторник, 24 апреля.
Они планируют обсудить с партнерами из провинции Синд возможность прямого авиасообщения с Карачи. На данный момент вылет возможен только из Москвы.
Стороны подпишут «дорожую карту» по торгово-экономическому сотрудничеству. Представители хотят наладить контакты в сферах фармацевтики, газодобывающего и трубного оборудования, а также легкой промышленности.
Смольный заинтересован в прямой поставке ткани и фурнитуры.
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