Лавров заметил русофобскую подоплеку саммита G7 

В Москве заметили русофобскую тему, которая звучала в итогах встречи глав МИД Группы семи в Торонто, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«К сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семерки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», — сказал Лавров в Пекине.
Он отметил, что Россия будет терпеливо отстаивать свои позиции и ждать, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии, передает ТАСС.
В итоговом заявлении глав МИД «Большой семерки» было заявлено о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики на юго-востоке Украины, на Москву была возложена ответственность за отравление Сергея Скрипаля и за воспрепятствование контролю над использованием химического оружия в Сирии.