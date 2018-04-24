Ещё
Лавров заметил русофобскую подоплеку саммита G7
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров заметил русофобскую подоплеку саммита G7 

BFM.RU 45 минут назад
Фото: Карельские вести
В Москве заметили русофобскую тему, которая звучала в итогах встречи глав МИД Группы семи в Торонто, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«К сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семерки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», — сказал Лавров в Пекине.
Он отметил, что Россия будет терпеливо отстаивать свои позиции и ждать, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии, передает ТАСС.
В итоговом заявлении глав МИД «Большой семерки» было заявлено о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики на юго-востоке Украины, на Москву была возложена ответственность за отравление Сергея Скрипаля и за воспрепятствование контролю над использованием химического оружия в Сирии.
BFM.RU: последние новости
Санкционный разворот: США могут вычеркнуть «Русал» из «черного списка» Тулеев уйдет из политики в сентябре США готовят новые санкции против России
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр355
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России369
«Это контрольный выстрел в голову»95
Порошенко обратился с просьбой к националистам74
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение