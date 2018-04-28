К 300-летию Перми на месте бывшей конфетной фабрики появится торговый центр

Перми между набережной и эспланадой появится новый торговый центр. Площадку бывшей конфетной фабрики «Пермская» осваивает девелопер «Проспект». В краевом правительстве подтвердили, что детали проекта будут согласованы до конца июня.

Встреча министра экономического развития края Максима Колесникова с директором «Проспект Девелопмент» из Екатеринбурга , прошла накануне, сообщает «Коммерсант-Прикамье» . На территории площадью 1,6 га по адресу Петропавловская, 73а должен появиться новый ТЦ и подземный паркинг на 1200 мест. Также, в торговом центре может появиться конгресс-зал и гостиница.

— По застройке данной территории ведутся переговоры, обсуждаются параметры, в том числе, количество парковочных мест, — сообщили 59.ru в краевом министерстве экономического развития . — Ожидается, что параметры проекта будут согласованы до конца июня. Концепция развития территории уточняется.

Появиться новый ТЦ должен к 300-летию Перми.

В Перми этот девелопер планирует строить жилой дом в квартале улиц Осинская, Советская, Попова и Монастырская.

А на самой эспланаде началось строительство фонтана. В апреле площадка перед зданием Заксобрания была огорожена, начались раскопки. Накануне власти представили видеоэкскурсию по будущей эспланаде. В ролике можно увидеть, какой она может стать через пару лет.