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К 300-летию Перми на месте бывшей конфетной фабрики появится торговый центр
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К 300-летию Перми на месте бывшей конфетной фабрики появится торговый центр 

59.ru 15 часов назад
Фото: 59.ru
В Перми между набережной и эспланадой появится новый торговый центр. Площадку бывшей конфетной фабрики «Пермская» осваивает девелопер «Проспект». В краевом правительстве подтвердили, что детали проекта будут согласованы до конца июня.
Встреча министра экономического развития края Максима Колесникова с директором «Проспект Девелопмент» из Екатеринбурга, прошла накануне, сообщает «Коммерсант-Прикамье». На территории площадью 1,6 га по адресу Петропавловская, 73а должен появиться новый ТЦ и подземный паркинг на 1200 мест. Также, в торговом центре может появиться конгресс-зал и гостиница.
— По застройке данной территории ведутся переговоры, обсуждаются параметры, в том числе, количество парковочных мест, — сообщили 59.ru в краевом министерстве экономического развития. — Ожидается, что параметры проекта будут согласованы до конца июня. Концепция развития территории уточняется.
Появиться новый ТЦ должен к 300-летию Перми.
В Перми этот девелопер планирует строить жилой дом в квартале улиц Осинская, Советская, Попова и Монастырская.
А на самой эспланаде началось строительство фонтана. В апреле площадка перед зданием Заксобрания была огорожена, начались раскопки. Накануне власти представили видеоэкскурсию по будущей эспланаде. В ролике можно увидеть, какой она может стать через пару лет.
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