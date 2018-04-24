Ещё
Госдума разработает проект о наказании за исполнение санкций США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума разработает проект о наказании за исполнение санкций США 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии, заявил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.
"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", — заявил Исаев.
Депутат выразил уверенность, что проект будет принят в весеннюю сессию.
Он пояснил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, и добавил, что для юридических лиц предлагается ввести штрафы.
"Эта тема тоже сейчас обсуждается", — отметил Исаев.
В то же время парламентарий подчеркнул, что штрафы могут быть «достаточно высокие».
"Эта деятельность (санкции со стороны США), с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции", — подчеркнул депутат.
Ранее главы фракций и председатель ГД внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
РИА Новости: последние новости
National Interest заподозрил Пентагон во лжи о российской ПВО Кабмин поддержал подписание соглашения о свободной торговли ЕАЭС с Ираном Во Владивостоке Хантсман почтил память погибших солдат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»932
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО206
Порошенко обратился с просьбой к националистам51
Армения может уйти от России103
В России нет денег на будущие пенсии109
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:23
Рассекающая по Байкалу бабушка покорила иностранцев
Общество
01:00
В России нет денег на будущие пенсии
Личный счет
04:27
«Это контрольный выстрел в голову»
Общество Статьи
01:05
Армения может уйти от России
В мире Кавказ
00:38
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО
Оружие Армия
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение