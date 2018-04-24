Отправляемся за новыми впечатлениями на майские праздники

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Самарцев, истосковавшихся за зиму по волжским просторам, наверняка заинтересует возможность отправиться в один из майских дней на тематическую речную прогулку. Так, уже 1 мая стартует четырехчасовая программа «Мой адрес Советский Союз». «На борту теплохода будет работать буфет с советскими ценами, прозвучат песни старых времен в живом исполнении, а детей будут развлекать герои советских мультфильмов», — рассказывает заместитель директора по организации внутреннего туризма компании «Спутник-Гермес» Александр Тепленький. Стоимость программы — 600 рублей, дети до семи лет плывут бесплатно. Теплоход отправится от речного вокзала Самары в 13:00.

Провести день в Ширяево в рамках программы «По следам жигулевской вольницы» можно будет 2 мая. По пути следования вас ждет развлекательная программа. Из Ширяево можно будет отправиться в Каменную чашу или на гору Стрельную, посетить Музей летучей мыши и Ширяевские каменоломни. Поездка рассчитана на весь день, с 10.00 до 19.00, за нее нужно будет заплатить 1700 рублей, предусмотрены скидки для детей и пенсионеров.

Достаточно обширная программа предлагается и в День Победы. В 13.00 и 17.00 можно будет отправиться на праздничную семейную прогулку по Волге. В программе возложение цветов на воду напротив площади Славы, запуск шаров, каша из котелка и песни военных лет в живом исполнении. А в 21.00 от речвокзала отойдет теплоход, с борта которого можно будет посмотреть праздничный салют. Вас также ждет развлекательная программа и праздничная дискотека. Прогулка, рассчитанная на два с половиной часа, обойдется в 900 рублей, для детей предусмотрены скидки.

Также 9 мая можно будет отправиться в памятный музыкальный круиз в Винновку, попеть под гармонь песни Победы и почтить память погибших на молебне в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре. Помимо этого, туристы смогут совершить экскурсию по монастырю и отобедать в монастырской трапезной. Все это за 1900 рублей, для детей и пенсионеров предусмотрены скидки.

Купеческая Самара

В дни майских праздников также предлагаются «сухопутные» экскурсии по Самаре, причем в немалом количестве. Например, 2 мая от памятника Засекину стартует экскурсия «Волга-Волга». В этот же день жителей и гостей города приглашают на двухчасовую экскурсию «Купеческое прошлое Самары», в ходе которой можно будет увидеть наш город таким, каким он был в XIX–XX столетиях с его особняками и доходными домами, храмом, гостиницей и хлебной биржей.

Участники прогулки узнают историю многих известных самарских купеческих династий и оценят причудливые архитектурные решения на жилищах известных домовладельцев. В программу, которая стоит 300 рублей, также входит чаепитие в кафе, во время которого вам расскажут, как самарские купцы помогали строить кафедральный собор, и почему Самару конца ХIX века называли " Чикаго на Волге".

Ну и, конечно же, в День Победы вспомнить тяжелые годы военного Куйбышева можно будет в ходе программы «Поклонимся великим тем годам…». В центре внимания — деятельность авиационных заводов, строительство бункера Сталина, военный парад 7 ноября 1941 года, первое исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии, подготовка сводок и передач в Радиодоме и многое другое. Стоимость этой экскурсии — 200 рублей.

В другие регионы

Желающие отправиться в дальнюю поездку могут выбрать один из автобусных туров. Специально для тех, кто давно не бывал в столице, особенно для неравнодушных к театральному искусству — тур «Театральный Первомай в Москве », который состоится с 28 апреля по 2 мая. «В программу входит обзорный тур по городу и пешеходная экскурсия „Театральная Москва“, — рассказывает директор по развитию бизнеса туристической компании „Посети Тур“ Виталий Семенов . — Дополнительно мы предлагаем прокатиться по Москве-реке на теплоходе, посетить киностудию „Мосфильм“ и побывать за кулисами двух театров. В ходе экскурсии по Большому театру туристы узнают много интересных фактов о его истории и архитектуре. Посещению театра им. Вахтангова будет предшествовать прогулка по Старому Арбату, на котором он расположен». Стоимость тура — от 8 600 рублей на человека. Экскурсии в театры оплачиваются дополнительно.

Судаке, Алуште, Алупке, А вот соскучившимся по морю и солнцу предлагается ставший уже традиционным ежегодный тур «Майские праздники в Крыму », который намечен на 29 апреля — 6 мая. За эти несколько дней можно будет побывать в Феодосии Ливадии . Программа тура очень насыщенная, она включает в себя прогулку по Голицынской тропе, посещение завода шампанских вин «Новый свет», осмотр Воронцовского и Ливадийского дворцов, подъем на Ай-Петри, экскурсию в пещеры Чатыр-Дага и еще много интересного. Стоимость такой поездки — 15 500 рублей с человека.

— Наша река на протяжении столетий поила и кормила Самару, давала работу, защищала. Обо всем этом, а также об истории самарской набережной, об известных людях, приплывавших в наш город по Волге, о судах и первых пристанях, о появлении водопровода, что было и исчезло с волжского берега Самары, можно будет узнать во время 2,5-часовой прогулки.