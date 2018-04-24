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Мифический ямалий не нашли в таблице Менделеева
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Мифический ямалий не нашли в таблице Менделеева 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Уже несколько лет по интернету гуляют тексты и смонтированные под них видеосюжеты, в которых рассказывается о новом химическом элементе — ямалие.
Якобы добывается ямалий только в пределах Ямало-ненецкого автономного округа, месторождение его высчитал знаменитый математик Григорий Перельман в месте движения вечной мерзлоты. Утверждается, что проект этот засекречен, поскольку полезное ископаемое — не что иное, как сверхновое топливо, которое позволит приблизиться к скорости света.
На этом абракадабра не заканчивается. Сюда же вплели информацию о том, что президент Путин — единственный ведает тайнами, зашифрованными в календаре Майя. До кучи вспомнили о детях-индиго, скорой смене полюсов Земли и чебаркульском метеорите, который указал человечеству, что нулевой меридиан проведен неправильно.
Все это в духе телеканалов, заточенных под страшилки о неопознанном. И все бы ничего: у таких СМИ своя аудитория и эти материалы востребованы. Но ведь речь о родном Ямале.
Чтобы внести ясность, «Красный Север» расспросил о ямалии Ивана Нестерова, известного российского ученого.
В первоисточнике говорится, что ямалий — это изотоп осмия 1870s. Так вот, Нестеров ответственно завял, что никакого ямалия нет.
— Я знаю всю таблицу Менделеева. Сейчас в ней 118 элементов, лет пять назад было 103. Есть международный центр по теоретический и прикладной химии, они полностью отвечают за новые названия элементов.
Осмий — есть, но никто не добывает такого изотопа. Надо понимать, что изотопы бывают разные, в одном элементе рядом сидят вреднейшие и те, которым цены нет, сообщил академик. Что касается титра, или индекса «1780 s», Иван Нестеров сказал, что не знает такой терминологии, и предположил, что это, скорее всего, плод чьей-то фантазии.
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