Около 18 тыс. кустарников и 200 деревьев высадят на северо-западе Москвы до конца весны

На северо-западе столицы планируется высадить 18 тыс. кустарников и 200 деревьев до конца весны 2018 г. в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного административного округа Москвы.

«В рамках акции «Миллион деревьев» в Северо-Западном округе до конца весны высадят 18 тыс. кустарников и 200 деревьев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что породы растений, а также адреса предполагаемых посадок выбирали жители в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

«Больше всего жителям приглянулись кустарники — кизильник блестящий и чубушник венечный. Более 5 тыс. кустов обоих видов украсят округ уже к концу мая. А в рейтинге самых популярных пород деревьев оказались дуб красный, ель обыкновенная и рябина. Больше всего кустарников, почти 6 тыс., высадят в районе Северное Тушино. Практически поровну — порядка 55 деревьев украсят районы Куркино и Южное Тушино», — говорится в сообщении.

Поясняется, что после весенних посадок будет сделан небольшой перерыв, а осенью высадка деревьев и кустарников снова продолжится.