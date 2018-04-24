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В Кузбассе назначен и.о. замгубернатора по агропромышленному комплексу
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В Кузбассе назначен и.о. замгубернатора по агропромышленному комплексу 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: Континент Сибирь Online
Новым исполняющим обязанности заместителя губернатора по агропромышленному комплексу назначен бывший глава Ленинск-Кузнецкого районаАлексей Харитонов,. Врио губернатора Сергей Цивилев сегодня представил нового зама Коллегии областной администрации.
Цивилев поставил задачу перед замом не только увеличить производство, но и развивать переработку сельскохозяйственной продукции, искать новые рынки сбыта, в том числе за рубежом. Врио главы Кузбасса считает, что нужно уделить особое внимание развитию животноводства, сохраняя и приумножая лучшие традиции.
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