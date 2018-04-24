Омские парки начали обрабатывать от клещей

С 6.00 до 11.00 специалисты обработают сад «Сибирь» и сад имени С. М. Кирова. «5 апреля работы будут проходить в парке имени 30-летия ВЛКСМ, 26 апреля — в Советском парке. В парке им. 30-летия ВЛКСМ подрядчик помимо антиклещевой выполнит обработку против малярийных комаров.

»В этом году на территории сада им. С. М. Кирова будет использовано ручное распыление акарицидных препаратов, в остальных случаях будет применен новый для нас способ распыления с использованием автоматизированной установки Musson Aero» — сообщил директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич

Отметим, что мэрия советует омичам не посещать парки в течение трёх дней после обработки.