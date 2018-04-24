Ещё
Омские парки начали обрабатывать от клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омские парки начали обрабатывать от клещей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
С 6.00 до 11.00 специалисты обработают сад «Сибирь» и сад имени С. М. Кирова. «5 апреля работы будут проходить в парке имени 30-летия ВЛКСМ, 26 апреля — в Советском парке. В парке им. 30-летия ВЛКСМ подрядчик помимо антиклещевой выполнит обработку против малярийных комаров.
»В этом году на территории сада им. С. М. Кирова будет использовано ручное распыление акарицидных препаратов, в остальных случаях будет применен новый для нас способ распыления с использованием автоматизированной установки Musson Aero» — сообщил директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич.
Отметим, что мэрия советует омичам не посещать парки в течение трёх дней после обработки.
АиФ-Омск: последние новости
СМИ: главой Октябрьского округа Омска могут стать Горбачев или Стрельцов В Омске раздадут 50 тысяч георгиевских лент Как сэкономить при плате за природный газ?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»745
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО85
Для россиян хотят ввести новые штрафы121
Россия поставила США серьезное условие310
Климкин сделал грубую ошибку78
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение