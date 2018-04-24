Разноликие примулы: садовые группы, виды, сорта

Примулы, или первоцветы (Primula) — одни из первых цветов, открывающих весну, сопровождающих её, и соединяющих потом с летом. Интерес к примулам не угасает, поэтому каждый новый сезон мы обязательно говорим о них.

Примулы, или первоцветы

Сегодня редко увидишь дачу без примул. Чаще всего все начинается с одного-единственного растения, подаренного к 8 Марта. А потом желание поселить эти красивые цветы в саду (и как можно больше разных сортов!) становится навязчивым. Цветочек за цветочком на вашей даче поселяются все новые примулы, и постепенно вы становитесь кандидатом в коллекционеры первоцветов, а потом, возможно, и в селекционеры.

Цветочек за цветочком на даче поселяются все новые примулы

Ведь если у вас есть несколько примул, вряд ли можно удержаться от соблазна попробовать создать личный сорт. Тем более что сделать это совсем не сложно (весь процесс гибридизации описан в статье Как создать новый сорт розы: мастер-класс). В России примулы, по садовой статистике, — самые выращиваемые многолетники из семян! Ежегодно селекционеры создают новые сорта (которые часто не регистрируют, поэтому они безымянные), достойные занять место на дачах. Распространяются такие примулы через питомники (например Ситцевый сад) и частников.

Ежегодно селекционеры создают новые сорта

У нас на сайте есть истинные поклонницы примул, и среди них редактор — Марина Герасименко. Не одна статья о первоцветах подготовлена ею с любовью к этим цветам:

Примулы: ключи от райских врат или домики фей?

Время примул

Примулы. Просто примулы

Садовые группы примул

В настоящее время нет общепризнанной классификации примул; выделяют до 23 групп или секций. Мировой сортимент в настоящее время насчитывает 400 видов и тысячи сортов.

Слева — примула в моем объективе, справа — садовые группы примул. Фото автора

Наиболее проста и легка в использовании классификация примул Королевского общества садоводов Великобритании (The Royal Horticultural Society), которая выделяет всего 3 садовые группы.

1 группа: канделябровидные, или ярусные примулы

В нее входят: примула Биса, п. Буллея, п. японская, их гибриды и сорта.

Примула Биса, или первоцвет Биса

Примула Биса (Primula beesiana syn. P. bulleyana) — листопадный или полувечнозеленый розеточный многолетник высотой и шириной до 60 см. Родом он из влажных горных районов Китая

Примула Биса

Листья крупные, длиной до 22 см. Цветки мелкие, диаметром до 2 см, белые, желто-оранжевые, красно-розовые, собраны по 8-16; распускаются летом. Группа культивирования 2 (подробно о градации по этому признаку мы поговорим чуть позже).

Примула Буллея, или первоцвет Буллея

Примула Буллея (Primula bulleyana) — высотой и шириной до 60 см. Листья до 30 см.

Примула Буллея

Цветки от кремовых до оранжевых, собраны по 5 штук в 5-7 соцветиях-завитках, распускаются летом. Она тоже из Китая, со склонов гор. Группа культивирования 2.

Примула японская, или первоцвет японский

Примула японская (Primula japonica) — родом из влажных районов Японии

Примула японская

Высотой и шириной около 45 см. Листья до 25 см. Цветки диаметром до 2 см, от красно-пурпурных до белых, по 5-25 штук в 1-6 завитках; распускаются в конце весны — летом. Группа культивирования 2.

2 группа: аурикула или ушковидные примулы

В эту группу входят: примула ушковая (Primula auricula) с толстыми сизоватыми опушенными листьями (по форме напоминающими ушную раковину) и соцветиями ярких и пастельных цветков, п. волосистая (P. hirsuta), их многочисленные сорта и сортосерии. Остановимся лишь на более крупных градациях — трех подгруппах примул аурикул: 1. 'Alpines' (альпийские) — цветки однотонной окраски (светлые по краю, более насыщенные в середине). Среди них выделяют еще 2 подподгруппы:

с золотистым центром и красными, коричневыми, оранжевыми лепестками;

с кремовым или белым центром и кремовыми, фиолетовыми или голубыми лепестками.

Эти примулы идеальны для выращивания в открытом грунте.

Примула из Alpine категории. Фото с сайта barnhaven.com 2. 'Borders' (бордюрные, или клумбовые) — более мощные, чем предыдущие: цветоносы крепкие, цветки ярких окрасок собраны в крупные соцветия, устойчивы к дождям. Роскошные примулы для весенних цветников.

Примула из Borders категории, сорт Viennese Waltz. Фото с сайта chilternseeds.co.uk 3. 'Shows' (выставочные) — преимущественно горшечные. Самые капризные аурикулы.

Примула из Shows категории, сорт Slioch. Фото с сайта ashwoodnurseries.com Группы культивирования примул аурикула: 1, 2, или 5. Это интересно: В Великобритании, где примулу ушковую любят за красоту и выносливость и выращивают более 400 лет, есть Королевское общество любителей примул аурикул. Англичане сделали их предметом коллекционной страсти, и даже частью британского исторического наследия. Лучшие коллекции аурикул принадлежали королям, а наличие редких сортов у придворных автоматически повышало статус их обладателя. Из-за ценности мучнистого налета (фарины), в условиях дождливого климата туманного Альбиона их выращивают под навесом или в холодных теплицах.

Примула волосистая, или первоцвет волосистый

Примула волосистая (Primula hirsuta, syn. P. rubra) — довольно компактный вечнозеленый первоцвет родом из Пиреней, Альп.

Примула волосистая, фото сайта gbif.org Высотой до 10 см, вширь разрастается до 25 см. Эффектна розетка листьев, каждый из которых длиной до 8 см. Цветки блюдцевидные, розовато-лиловые, с белым глазком; диаметром 1,5-2,5 см, собраны в зонтиковидные соцветия до 15 штук; распускаются в конце весны — начале лета. Группы культивирования 1, 2 или 4.

3 группа: первоцветно-полиантовые примулы

В эту группы включены 2 подгруппы: 1. Полиантовые примулы. Это сложные гибриды с цветками разнообразных окрасок, которые так и называют — полиантовые, многоцветковые, или викторианские примулы (Primula Polyanthus Group). Плюс гибриды примулы высокой (Primula elatior Hybrids). Группы культивирования 1, 2, 4, или 6.

Слева — примула из полиантовой группы в моем объективе, справа — сорт примулы высокой серии Crescendo. Фото с сайта russellwholesale.com 2. Эта подгруппа первоцветных примул включает: примулу обыкновенную, п. Юлии, п. весеннюю, их сорта.

Примула весенняя, или первоцвет весенний

Примула весенняя (Primula veris) — это растение сухих лесных лужаек, опушек лиственных лесов, березняков Средней и Южной Европы. Очень вариабельный (изменчивый) вид.

Примула весенняя

Высотой и шириной она до 25 см. Листья черешковые, морщинистые, длиной до 20 см. Цветки ярко-желтые, с оранжевым глазком, диаметром 1-1,5 см, душистые, собраны от 2 до 16 в односторонние зонтики на высоких цветоносах (10-30 см); распускаются в апреле-мае. Есть садовые формы с цветками красной, кремовой и других окрасок, двухцветные и махровые. Группа культивирования 1 или 2. Пригодна для украшения самых неудобных весенних уголков дач. Предпочитает известковые почвы. Интересна сезонная, или фенологическая градация примул, которые по времени цветения можно разделить на 3 большие группы.

Раноцветущие примулы

Цветение начинается в марте и заканчивается в мае. Самыми первыми из них зацветают примула высокая, п. Юлии и п. розовая.

Примула Юлии, или первоцвет Юлии

Примула Юлии (Primula juliae) миниатюрна и очаровательна, высотой 7 см, шириной до 25 см. Родом она с Восточного Закавказья

Примула Юлии сорт Theodora

' Листья яйцевидно-округлые, по краю крупногородчатые, длиной до 10 см. Цветки фиолетово-сиреневые, пурпурные, с желтым глазком, диаметром до 3 см, расположены по 1 на тонких цветоножках; есть белоцветковая форма. Группа культивирования 1, 2, или 4. При недостатке влаги сбрасывает листья. Пригодна для использования в качестве почвопокровного растения.

Примула розовая, или первоцвет розовый

Непала. Примула розовая (Primula rosea) — листопадный розеточный многолетник родом из Афганистана

Примула розовая

Высотой и шириной до 20 см; листья длиной до 20 см, молодые — бронзово-красные. Цветки розово-красные, с желтым глазком, диаметром до 2,5 см, собраны по 4-12 в зонтиковидные соцветия. Группа культивирования 2.

Среднецветущие примулы

Их цветение начинается в мае и заканчивается в июне. Примула кортузовидная, п. Зибольда и их сорта принимают эстафету волшебного цветения у ранних примул.

Примула Зибольда, или первоцвет Зибольда

Примула Зибольда (Primula sieboldii) — изящный многолетник из Японии. Эфемероид — после цветения уходит на покой. Лишь некоторые сорта во влажных местах могут сохранять листья до самой поздней осени.

Примула Зибольда

Высотой 30 см, шириной 45 см; листья до 20 см. Цветки от лилово-пурпурных до почти белых, собраны по 2-15 шт в зонтиковидные соцветия. Группа культивирования 2. Это интересно: На старинных дачах Подмосковья и сегодня можно встретить старые гибриды примулы Зибольда с розовыми и сиреневыми, реже — с белыми цветками. Современные сорта с махровыми цветками или с резными лепестками — это еще дачная редкость.

Примула Зибольда сорт Late Snow. Фото с сайта botanicallyinclined.org Примула кортузовидная

Примула кортузовидная (P. cortusoides) — изящное растение высотой и шириной до 30 см. Родом она из лесов Восточной Сибири.

Примула кортузовидная, фото Геннадия Распопова

Листья длиной до 9 см. Цветки розово-красные, розовые, красно-фиолетовые, диаметром до 2 см, собраны в зонтики по 2-15 шт. Группа культивирования 2.

Поздноцветущие примулы

Их цветение начинается в июле и заканчивается в августе. Это исключительно летнецветущие примулы.

Примула Флоринды, или первоцвет Флоринды

Примула Флоринды (Primula florindae) — самый мощный листопадный розеточный первоцвет. Родом он из Юго-Восточного Тибета.

Примула Флоринды. Фото сайта plantlust.com Высотой до 1,2 м и шириной до 90 см. Листья длиной до 45 см! Цветки трубчатые; желтые, кремовые, с белым мучнистым налетом, душистые, собраны в поникающие зонтиковидные соцветия. Группа культивирования 1 или 2.

Примула сиккимская, или первоцвет сиккимский, гималайский

Примула сиккимская (Primula sikkimensis) — довольно высокий розеточный многолетник из Гималаев (Западный Непал, Юго-Западный Китай).

Примула сиккимская. Фото с сайта alpine-garden.com Высотой 60-90 см, шириной до 60 см. Листья крупные, длиной до 30 см. Цветки желтые, кремовые, с белым мучнистым налетом, диаметром 2,5 см, собраны в зонтики. Группа культивирования 2. Поселив в своем саду примулы из различных садовых групп, можно любоваться их цветением с ранней весны почти до конца лета.

Примулы из различных групп будут радовать цветением с весны до осени

Они всегда нарядны и жизнерадостны, поэтому дарят своим хозяевам отличное настроение. А какие примулы растут у вас на даче, из каких садовых групп?