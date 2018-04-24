Власти запретили киоски на придомовых территориях. Чем это грозит жителям и что делать предпринимателям?

Пермские предприниматели и главы ТСЖ выступили против закона, который запрещает ставить киоски на придомовой территории. Люди готовятся к судебным разбирательствам. В это же время городские власти предложили обсудить новую схему размещения киосков в городе.

В марте депутаты приняли изменения в правила благоустройства: киоски и павильоны теперь не могут стоять на территории домов, если для участка не прописан вид разрешенного использования — размещение торгового объекта. С июня изменения вступят в силу в центре Перми , а с начала следующего года — во всем городе.

Значительные потери понесут владельцы киосков с водой. 70% стоят именно на территории около домов.

— Два года назад муниципалитет расторг большинство договоров, и на городской земле остались около 30% киосков, — рассказывает предприниматель Дмитрий Васильев . — Все вынуждены были за собственные средства переносить киоски. В этот раз грядет очередной удар по пенсионерам, которым придется покупать воду уже не по 3,5 рубля за литр, а в 5 раз дороже в магазине. В этой отрасли задействованы около тысячи человек, которые вынуждены будут пойти на улицу.

Сейчас предприниматели подали исковое заявление в суд с требованием отменить постановление городской думы.

Предприниматели намерены отстаивать свои места

Упущенные средства считают и председатели ТСЖ. Для ТСЖ Ленина, 69 арендная плата составляла около 40% бюджета дома. В ТСЖ Успенского, 2а — это 20%.

— С 2011 года на территории стоят три киоска, — рассказывает председатель ТСЖ Успенского, 2а Татьяна Лунева. — С тех пор мы ни разу не поднимали плату за содержание жилья. Теперь мы должны будем отказаться от какого-то ремонта в доме или всё же поднять квартплату.

В краевом УФАС видят несоответствие принятых норм с федеральным законодательством и готовят обращение городским властям.

— Запрет на размещение киосков во дворах существует с 2010 года. Есть правила СанПин, которые это запрещали, — рассказал 59.ru глава пермского УФАС Александр Плаксин . — Когда мы начали смотреть норму, которую принял город, то увидели расхождения. СанПин говорит «во дворах», город — «на придомовых территориях» и не ближе 15 метров. Придомовая территория и дворовая — это разные вещи, хотя нет четкого определения. В целом, мы считаем, что у города нет полномочий что-то принимать в этой сфере. Это краевые полномочия субъекта. И эти ограничения не соответствуют федеральным нормам. Получается, что в Перми одни правила, а в Пермском районе — уже другие.

А пока Плаксин предлагает долгий, но законный выход из ситуации: выделить участок под киоском и поменять для него вид разрешенного использования. Но для этого сами собственники должны подавать заявление в Кадастровую палату или Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края , в зависимости от категории земли.

В это время городские власти предлагают рассмотреть новую схему размещения нестационарных торговых объектов. По плану их должно быть 606. Замечания и предложения предпринимателей принимаются на электронную почту depp@gorodperm.ru до 29 апреля. Ознакомиться с проектом схемы и графической частью можно, пройдя по ссылке.

— Мы взяли во внимание все существующие локации, где располагаются объекты ведения предпринимательской деятельности, чтобы достигнуть показателя минимальной обеспеченности населения площадью торговых точек. Сейчас районные администрации анализируют альтернативные места, где есть возможность размещения НТО, — отметила начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Татьяна Михалева

Проект схемы учитывает нехватку стационарных торговых объектов в отдаленных районах города и предполагает их увеличение на этих территориях.