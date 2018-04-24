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Реконструкция набережной-2018: работы начинаются
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Реконструкция набережной-2018: работы начинаются 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Отремонтируют почти километр набережной в сторону гостиницы «Ривер парк». Появятся новые фонари, скамейки и пешеходные дрожки, обновят лестничные спуски.
Сцену установят ко Дню города, на ней будет экран для трансляции чемпионата мира по футболу. Также за лето планируют построить парковку, правда, бесплатную или платную, пока не решили. Вдоль набережной высадят около полусотни деревьев: яблони, черемуху, сирень. Также клумбы засадят многолетними цветами.
«Появятся дополнительные подземные коммуникации, 23 тысячи квадратных метров плитки. Также будут танцпол и детская зона», — рассказал директор субподрядной компании Арсен Кулиджанян.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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