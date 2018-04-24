Реконструкция набережной-2018: работы начинаются

Отремонтируют почти километр набережной в сторону гостиницы «Ривер парк». Появятся новые фонари, скамейки и пешеходные дрожки, обновят лестничные спуски.

Сцену установят ко Дню города, на ней будет экран для трансляции чемпионата мира по футболу. Также за лето планируют построить парковку, правда, бесплатную или платную, пока не решили. Вдоль набережной высадят около полусотни деревьев: яблони, черемуху, сирень. Также клумбы засадят многолетними цветами.

«Появятся дополнительные подземные коммуникации, 23 тысячи квадратных метров плитки. Также будут танцпол и детская зона», — рассказал директор субподрядной компании Арсен Кулиджанян.