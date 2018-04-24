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СМИ: В Совфеде планируют ввести штрафы за распространение недостоверных сведений
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СМИ: В Совфеде планируют ввести штрафы за распространение недостоверных сведений 

RT на русском 1 час назад
В Совете Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым распространяющие недостоверную информацию люди будут наказываться штрафом за свои действия.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, сенатора Ирину Гехт.
Отмечается, что штрафы для физлиц за распространение ложных сведений могут составить от 50 до 100 тыс. рублей.
Целью инициативы является защита граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных.
«Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе, чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку», — сказала Гехт.
Она также добавила, что в настоящий момент юристы ищут способ «не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта».
Ранее сообщалось, что специальные «народные дружины» могут начать проверять СМИ и соцсети на наличие экстремистских и террористических материалов.
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