«Решили за 15 минут»: Армен Бежанян не смог оспорить приговор за якобы незаконную аренду земли в Осе

В конце февраля Осинский районный суд признал исполнителя роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» виновным в незаконном продлении аренды нескольких земельных участков. По словам Армена Бежаняна, на них были фундаменты и срубы, но суд не посчитал их недостроенными зданиями, так как работы выполнены не по проекту. 23 апреля актер и предприниматель попытался оспорить приговор, но суд оставил решение без изменений.

— Все заседание длилось пятнадцать минут. Я ходатайствовал о приобщении к делу документов, подтверждающих мою невиновность, а также предлагал заслушать свидетелей, но судья ответила отказом, — рассказал корреспонденту 59.ru Армен Бежанян . — Она ознакомилась с материалами дела и решила оставить приговор без изменений. Чтобы добиться справедливого решения и признания меня невиновным, я намерен обратиться в краевой суд.

Если краевой суд не прислушается к доводам Бежаняна, ему придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.