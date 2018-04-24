Ещё
«Решили за 15 минут»: Армен Бежанян не смог оспорить приговор за якобы незаконную аренду земли в Осе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Решили за 15 минут»: Армен Бежанян не смог оспорить приговор за якобы незаконную аренду земли в Осе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В конце февраля Осинский районный суд признал исполнителя роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» виновным в незаконном продлении аренды нескольких земельных участков. По словам Армена Бежаняна, на них были фундаменты и срубы, но суд не посчитал их недостроенными зданиями, так как работы выполнены не по проекту. 23 апреля актер и предприниматель попытался оспорить приговор, но суд оставил решение без изменений.
— Все заседание длилось пятнадцать минут. Я ходатайствовал о приобщении к делу документов, подтверждающих мою невиновность, а также предлагал заслушать свидетелей, но судья ответила отказом, — рассказал корреспонденту 59.ru Армен Бежанян. — Она ознакомилась с материалами дела и решила оставить приговор без изменений. Чтобы добиться справедливого решения и признания меня невиновным, я намерен обратиться в краевой суд.
Если краевой суд не прислушается к доводам Бежаняна, ему придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее корреспондент 59.ru побывал в Осе и взял у Армена Бежаняна интервью о его лесном бизнесе, долгах перед налоговой инспекцией и о личной жизни.
59.ru: последние новости
«Друзья подумали, что он пошел вызывать такси»: в Перми пропал студент Политехнического университета «В этом году мне исполнится 60 лет»: начальник краевой полиции Виктор Кошелев подал в отставку Власти запретили киоски на придомовых территориях. Чем это грозит жителям и что делать предпринимателям?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»745
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО85
Для россиян хотят ввести новые штрафы121
Россия поставила США серьезное условие310
Климкин сделал грубую ошибку78
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение