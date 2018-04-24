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В Приморье с рабочим визитом приехал американский посол
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В Приморье с рабочим визитом приехал американский посол 

Российская Газета 34 минуты назад
Во Владивосток с дипломатической миссией прибыл посол США в России Джон Хантсман. Визит на Дальний Восток — первая поездка Хантсмана в восточную часть нашей страны. В столице Приморья дипломат планирует подробно ознакомиться с работой генконсульства США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию американского консульства во Владивостоке.
Посол побывает также на Сахалине, где обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» — дочерней компании американской корпорации «Эксон Мобил» и оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1».
Также запланированы встречи главы американской дипмиссии в России с членами общественных организаций, занимающихся вопросами экологии, и студентами местных вузов.
— Посол Хантсман, безусловно, готов и будет рад встретиться с представителями руководства Приморского края, Владивостока и Южно-Сахалинска, и официальные запросы для соответствующих встреч были переданы до прибытия во Владивосток, — говорится в сообщении генконсульства.
Визит посла США на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен по инициативе местных властей. Из-за плотного графика они попросили перенести встречу на другое, удобное для обеих сторон, время.
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