В Приморье с рабочим визитом приехал американский посол

России Во Владивосток с дипломатической миссией прибыл посол США Джон Хантсман . Визит на Дальний Восток — первая поездка Хантсмана в восточную часть нашей страны. В столице Приморья дипломат планирует подробно ознакомиться с работой генконсульства США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию американского консульства во Владивостоке.

Посол побывает также на Сахалине, где обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» — дочерней компании американской корпорации «Эксон Мобил» и оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1».

Также запланированы встречи главы американской дипмиссии в России с членами общественных организаций, занимающихся вопросами экологии, и студентами местных вузов.

— Посол Хантсман, безусловно, готов и будет рад встретиться с представителями руководства Приморского края , Владивостока и Южно-Сахалинска , и официальные запросы для соответствующих встреч были переданы до прибытия во Владивосток, — говорится в сообщении генконсульства.

Визит посла США на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен по инициативе местных властей. Из-за плотного графика они попросили перенести встречу на другое, удобное для обеих сторон, время.