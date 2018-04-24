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Глава МИД Ирана рассказал о трудностях в обмене заключенными с США
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Глава МИД Ирана рассказал о трудностях в обмене заключенными с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ЙОРК, 24 апр — РИА Новости. Позиция нынешней администрации США в отношении Ирана не позволяет вести успешный разговор об обмене заключенными между странами, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Моя цель — начать процесс (переговоров — ред.), в котором будет некая надежда на успех, некая перспектива", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном обмене заключенными между Тегераном и Вашингтоном.
"Я не верю, что при нынешних обстоятельствах, при нынешнем тоне администрации США, есть некая перспектива на успех", — сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.
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