СМИ: ЦБ дал положительный прогноз по экономическому росту России

Банк России спрогнозировал, что во II и III кварталах 2018 года российская экономика будет расти по 0,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы регулятора.

Ранее прогноз составлял 0,4%-0,5% на II квартал и около 0,4% на III квартал. В обзоре ЦБ говорится, что колебания в краткосрочной статистике, связанные с новыми санкциями и ослаблением курса рубля, не станут препятствием для устойчивого роста российской экономики.