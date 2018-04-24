Какую роль сыграл Смерш в победе над фашизмом

110 лет назад родился Виктор Абакумов, советский контрразведчик и руководитель Смерша — самой эффективной спецслужбы времен Второй мировой войны. В 1943—1945 годах оперативники разоблачили больше 30 тыс. немецких агентов, 4 тыс. диверсантов и 6 тыс. террористов. Это лишь малая часть того, что сделали сотрудники Смерша для победы над нацизмом. О легендарной советской контрразведке и её руководителе — в материале RT.

Виктор Абакумов родился 24 апреля 1908 года в семье чернорабочего и швеи. Окончив четыре класса городского училища, он ушёл служить санитаром-добровольцем во 2-ю Московскую бригаду частей особого назначения, из которой уволился в 1923 году. Проработав несколько лет подсобным рабочим, упаковщиком и стрелком ВОХРа, Абакумов в 1927 году вступил в ряды Комсомола, а в 1930-ом — в ВКП (б).

В рамках кампании по выдвижению рабочих в соваппарат, Абакумов был направлен на службу в Народный комиссариат торговли РСФСР, а затем на завод «Пресс» и на «освобождённую» работу в комсомол — на должность заведующего военным отделом Замоскворецкого райкома ВЛКСМ.

С 1932 года Абакумов находился на службе в подразделениях экономического блока ОГПУ-НКВД. За внебрачные связи его на некоторое время перевели служить в ГУЛАГ, однако уже в 1937 году он был переведён в Главное управление государственной безопасности, где вскоре возглавил отделение в составе секретно-политического отдела. В 1939 году Абакумова утвердили на должности начальника управления НКВД по Ростовской области , а в 1941-ом — заместителя наркома внутренних дел СССР.

«Виктор Абакумов — дитя своего времени. Пришёл в органы из простой семьи достаточно молодым, прошёл весь путь от оперуполномоченного до руководителя высокого звена», — рассказал в интервью RT военный писатель, полковник советской военной контрразведки Анатолий Терещенко.

«Абакумов не был идеальным человеком. У него были свои слабости, например, женщины. Но он был превосходным руководителем, обладающим особой харизмой и организаторскими способностями», — отметил писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди

«Смерть шпионам»

На первоначальном этапе войны у советского руководства возникли вопросы к организации действий военной контрразведки, за которую до 1943 года отвечали органы НКВД.

«Информация, полученная от пленных и из захваченных в ходе Сталинградской битвы документов, заставила Иосифа Сталина усомниться в том, что контрразведкой должен заниматься Народный комиссариат внутренних дел», — рассказал RT кандидат исторических наук, писатель Алексей Исаев

В итоге Сталин решил сделать военную контрразведку частью Народного комиссариата обороны (НКО) и подчинить её напрямую себе. Новой спецслужбе подобрали громкое название — «Смерть шпионам». Сокращённо — Смерш.

19 апреля 1943 года постановлением Совнаркома были созданы главное управление Смерша в составе НКО и управление Смерша на Военно-морском флоте. 15 мая собственный отдел Смерша, занимавшийся вопросами исключительно внутренней безопасности, появился в составе НКВД. В апреле—мае 1943 года Сталин подписал положения и приказы о присвоении званий в системе военной контрразведки. Начальником Главного управления Смерш НКО был назначен Виктор Абакумов.

Эффективная, таинственная и недооценённая

«Вклад Смерша в победу над нацизмом огромен. И он сегодня сильно недооценён», — уверен Александр Колпакиди.

По словам историка, Смерш занимался не только контрразведкой, но и следил за тем, чтобы солдаты были одеты, обуты и накормлены, обеспечивал безопасность прифронтовой полосы, следил за настроениями в армии, выявлял острые проблемы. « Владимир Богомолов в своём знаменитом романе «Момент истины» показал всего 5% работы Смерша», — отметил эксперт.

Помимо шпионов и диверсантов, военная контрразведка боролась с действующими в прифронтовой полосе бандитами и дезертирами. Кроме немецких, Смершу противостояли финские, румынские, венгерские и особенно мощные японские спецслужбы. И все они были в конечном итоге разгромлены.

«Результативность советской военной контрразведки была хоть и не стопроцентной — даже в 1945 году в штабе Конева ещё действовал немецкий агент, — но чрезвычайно высокой. Она была очень эффективной», — отметил Алексей Исаев.

Историк обратил внимание на то, что помимо остальных своих обязанностей, Смерш должен был проверять бывших военнопленных и жителей оккупированных территорий, среди которых находилось немало немецких агентов.

Такие проверки прошли несколько миллионов человек, причём не все относились к ним с пониманием, что ещё больше усложняло работу контрразведчикам. По словам Александра Колпакиди, важным аспектом работы Смерша являлась также зафронтовая контрразведка, показанная в известном советском сериале «Сатурн».

«За период с апреля 1943-го по февраль 1944 года сотрудникам Смерша удалось внедрить в школы Абвера (военной разведки Германии ) и СД (службы безопасности рейхсфюрера СС) 75 своих агентов.

Вернувшись на советскую территорию, они предоставили руководству Смерша информацию о 359 сотрудниках германских спецслужб и 978 диверсантах. Только за первые 3 месяца 1944 года сотрудниками Смерша были перевербованы 22 агента немецкой разведки», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук Николай Пономарев

По словам эксперта, за 1941—1945 годы оперативники военной контрразведки провели от 181 до 250 радиоигр, результатом которых стало разоблачение, как минимум, 400 сотрудников немецких спецслужб (почти каждый 5-й от общего числа агентов противника, выявленных контрразведкой). Успех этих операций был напрямую связан с высокой результативностью советских разведчиков в деле борьбы с заброшенными на советскую территорию агентами-парашютистами: вместе со своими хозяевами в руки чекистов попали 376 коротковолновых радиостанций.

Всего за годы войны Смершем было выявлено больше 30 тыс. немецких агентов, 4 тыс. диверсантов, 6 тыс. террористов.

«Вся работа Смерша была важной и нужной», — подчеркнул Алексей Исаев.

В случае гибели командиров фронтовых подразделений офицеры Смерша часто принимали на себя командование военнослужащими в бою. Вопреки историческим мифам, своих войск, которые бы «пулемётами гнали в бой вооружённых черенками от лопат солдат», у военной контрразведки не было. На уровне штаба фронта в распоряжении Смерша был всего один батальон, а в армии — одна рота.

В грамотной и при этом человечной организации работы военной контрразведки эксперты видят большую заслугу лично Виктора Абакумова. «Абакумов очень беспокоился за своих подчинённых, помогал на всех уровнях: от рядового до генерала. Я вспоминаю рассказ Ивашутина, его тогда только назначили начальником контрразведки Крымского фронта. Он приехал за назначением, Абакумов спрашивает его: „Пётр Иванович, а где Ваша семья?“ — „Знаю только о том, что эвакуировалась, а куда — не знаю“. Абакумов выяснил, что семья в Ташкенте и сказал: „Берите мой самолёт, летите, я позвоню местным властям, чтобы помогли всё обустроить“. Это только один из примеров. А таких было много», — рассказал Анатолий Терещенко.

«Сегодня говорят, что Смерш Абакумова кого-то репрессировал. Да, репрессировал: шпионов, диверсантов, террористов, бандитов — тех же, с кем теперь борются правоохранительные органы », — подчеркнул Александр Колпакиди.

По словам Алексея Исаева, действия контрразведчиков были адекватны сложившейся на тот день обстановке. «Представьте себе, идёт битва на Курской дуге, а человек потерял секретные карты. Попадут они к немцам — и это будет стоить многих тысяч жизней. Что с таким делать? Только под трибунал. Как и тех командиров, которые, не задумываясь, разглашали секретные сведения», — подчеркнул эксперт.

Арестован и расстрелян

После победы над Третьим Рейхом и милитаристской Японией надобность содержать военную контрразведку в структуре оборонного ведомства отпала.

В 1946 году Виктора Абакумова повысили в должности, назначив его главой Министерства государственной безопасности СССР. В состав МГБ передали и его детище — военную контрразведку. А также милицию и внутренние войска.

Абакумов стал одним из самых могущественных людей в стране. Однако тайная война в мирное время оказалась для него сложнее, чем в военное. Из-за участия в политических процессах летом 1951 года Абакумов был снят с должности и арестован. Его обвинили в государственной измене, участии в заговоре и попытке препятствовать следствию по резонансным делам.

После смерти Сталина, обвинения против Абакумова изменили, вменив ему фабрикацию уголовных дел. 19 декабря 1954 года руководитель самой эффективной спецслужбы времён Великой Отечественной войны был расстрелян.