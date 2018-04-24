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Нью‐Йоркское метро украсили фотографиями Дэвида Боуи
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Нью‐Йоркское метро украсили фотографиями Дэвида Боуи 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В связи с выставкой, которая проходит в Бруклинском музее, посвященой Дэвиду Боуи, нью‐йоркская подземка украсила проездные билеты фотографиями великого музыканта. Кроме того, руководство метрополитена разместило изображения артиста на станции Broadway/Lafayette, поблизости от которой он жил, написал сайт Hypebeast.
Публикация от @dkjtravelandphotography (@dkjtravelandphotography)
17 Апр 2018 в 5:09 PDT  Одним из организаторов акции выступил музыкальный стриминговый сервис Spotify. На станции Бауэри (Bowery) руководство метро изменило вывески, обыграв созвучие фамилии звезды с названием станции. На фотографиях можно увидеть певца в различных сценических образах, которые он менял на протяжении всей карьеры.
Публикация от Elena Abou Mrad (@whateverlelewants)
17 Апр 2018 в 6:13 PDT  Подобная акция в Нью-Йоркском метро не является первой. В прошлом году в результате рекламного сотрудничества транспортной сети с брендом одежды Supreme на станциях скопились толпы фанатов бренда, желая получить билет с характерной символикой модной марки.
В марте сообщалось о том, что в Великобритании открыли памятник Дэвиду Боуи. Бронзовый монумент, оборудованный колонками, установили в городе Эйлсбери, где музыкант представил публике два своих студийных альбома.
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