Нью‐Йоркское метро украсили фотографиями Дэвида Боуи

В связи с выставкой, которая проходит в Бруклинском музее, посвященой Дэвиду Боуи , нью‐йоркская подземка украсила проездные билеты фотографиями великого музыканта. Кроме того, руководство метрополитена разместило изображения артиста на станции Broadway/Lafayette, поблизости от которой он жил, написал сайт Hypebeast.

Публикация от @dkjtravelandphotography (@dkjtravelandphotography)

17 Апр 2018 в 5:09 PDT Одним из организаторов акции выступил музыкальный стриминговый сервис Spotify. На станции Бауэри (Bowery) руководство метро изменило вывески, обыграв созвучие фамилии звезды с названием станции. На фотографиях можно увидеть певца в различных сценических образах, которые он менял на протяжении всей карьеры.

Публикация от Elena Abou Mrad (@whateverlelewants)

17 Апр 2018 в 6:13 PDT Подобная акция в Нью-Йоркском метро не является первой. В прошлом году в результате рекламного сотрудничества транспортной сети с брендом одежды Supreme на станциях скопились толпы фанатов бренда, желая получить билет с характерной символикой модной марки.