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Представители «Ай-Пласт» презентовали новые виды тары для ПАО «КамАЗ»
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Представители «Ай-Пласт» презентовали новые виды тары для ПАО «КамАЗ» 

ИнформУпак 1 час назад
В ходе встречи отмечалось, что ООО «Ай-Пласт» и ПАО «КамАЗ» плодотворно сотрудничают уже более 10 лет. Автомобильный гигант регулярно закупает различную полимерную тару, изготавливаемую на Нижнекамской площадке IPLAST (ящики KLT, паллеты, контейнеры, лотки Logic Store и пр.). Представители «КамАЗа» подчеркнули высокое качество поставляемой тары и высказались за дальнейшее укрепление связей между двумя компаниями. ООО «Ай-Пласт», в свою очередь, представил несколько новинок, которые заинтересовали партнеров. Это контейнеры PolyBox и INSTORE, лотки SK, полимерные листы и пр. В рамках презентации состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества.
На сегодняшний день ООО «Ай-Пласт» является одним из ведущих отечественных производителей пластиковой тары и промышленной упаковки. Ранее сообщалось, что компания успешно реализует свою продукцию в различных регионах России и странах СНГ. Выпускаемые в Нижнекамске ящики и контейнеры широко используются для сбора ТКО и транспортировки различных сыпучих материалов. Производственные площадки «Ай-Пласт» расположены в Нижнекамске (Татарстан), Ставрове (Владимирская область) и Азове (Ростовская область). В прошлом году компания расширила ассортимент выпускаемой продукции за счет производства крупногабаритных контейнеров для транспортировки и хранения фруктов и овощей.
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