В столице Перу стартовали Дни Москвы

Он напомнил, что первое соглашение о сотрудничестве столиц России Перу было подписано в декабре 2016 года. Дни Москвы это уже один из видимых результатов взаимных договоренностей. Жителей Лимы в течение этих дней ожидает насыщенная программа. Выступления фольклорного коллектива «Золотое кольцо», группы «Кватро», московского камерного оркестра имени Шнитке, спортивные состязания между юношескими сборными по футболу, ярмарки и многое другое.

Мэр Лимы Луис Кастаньеда также отметил значимость проходящего мероприятия и подтвердил, что перуанцам важно узнать как о культурных традициях России , так и о местах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Тема футбола присутствует в программе Москвы самым широким образом — в год проведения Мундиаля российская столица на главной площади Лимы представила инфопоинт о готовности Москвы к ЧМ-2018, там же заработала фотовыставка «Москва спортивная».

На деловой встрече Сергей Черёмин поблагодарил Луиса Кастаньеду за высокий уровень организации мероприятий. Он также его посетить Московский международный урбанистический форум, который пройдет в Москве сразу после окончания ЧМ-2018. «Там мы сможем отметить футбольные успехи сборной Перу», — сказал Сергей Черёмин.

Министр сообщил, что во время проведения чемпионата мира в самом центре Москвы, в Манеже, будет размещена фан-зона футбольной сборной Перу, и подтвердил, что в июле в российскую столицу приедет немало перуанских болельщиков: «Мы очень ждем болельщиков из Перу. По нашей информации, около 30 тысяч из них поедут в Москву на чемпионат мира по футболу. Мы, конечно, будем гостеприимными, поможем в любой ситуации». Черёмин также выразил надежду, что все перуанские болельщики уедут из Москвы «послами доброй воли».

На переговорах стороны отмечали важность экономического сотрудничества Москвы и Лимы. «Наши мегаполисы примерно одинаковы по своим размерам, и мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами, — сказал глава ДВМС. — Это проблемы транспорта, проблемы устойчивого развития, совершенствования здравоохранения, образования, экологии, культуры, туризма. И во всех этих областями мы готовы активно сотрудничать с Лимой в ближайшие годы».