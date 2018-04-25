МИД Турции: слова Трампа о ситуации с армянами в Османской империи благоразумны

"Мы считаем сделанные президентом США заявления благоразумными с той точки зрения, что они остаются в рамках международных правовых норм и не содержат надуманных утверждений о геноциде", — указал МИД

В то же время, ведомство «отвергло неверные интерпретации и субъективное представление исторических событий, содержащиеся в письменном послании Трампа». «Мы ждем от администрации США справедливого подхода к тому периоду истории, когда все народы Османской империи переживали большую боль. В тот же период были убиты более 500 тыс. мусульман в событиях с участием армянских повстанцев», — указало министерство.

24 апреля Трамп сделал заявление по случаю годовщины событий 1915 года в Османской империи. Оно размещено на сайте Белого дома. «Сегодня мы вспоминаем Meds Yeghern (прим. перевод с армянского — „Великое бедствие“) — одно из худших массовых зверств ХХ века, когда полмиллиона армян были депортированы, убиты или шли на смерть в последние годы Османской империи. Мы вспоминаем эти ужасающие события 1915 года, скорбим о жертвах и пострадавших», — отмечается в послании американского президента.