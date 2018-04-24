День 24 апреля в истории

Начинается Всемирная неделя иммунизации.

По оценкам ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. К сожалению, на сегодняшний день в мире насчитывается около 20 миллионов не вакцинированных или недостаточно вакцинированных детей.

Международный день солидарности молодежи

Установлен решением Всемирной федерации демократической молодежи. Впервые праздник отмечался в 1957 году.

По классификации ООН, к молодежи относятся юноши и девушки с 10 до 24 лет. В настоящее время это около 1,8 миллиарда человек. Наибольшее число молодых людей проживают в Азии. В России — 22,4 миллиона человек в возрасте 10-24 лет, т.е. 15% от всего населения страны.

День памяти жертв геноцида армян.

Памятная дата Арме­нии , установленная законом Армянской ССР от 22 ноября 1988 года.

В этот день в 1915 году в Константинополе (ныне Стам­бул ) были арестованы, а позднее убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. После этого события в Османской империи началась череда убийств и депортаций этнических армян.

Согласно разным источникам, количество жертв геноцида, который продолжался несколько лет, оценивается от 200 тысяч до более 2 миллионов армян. Свыше 800 тысяч стали беженцами.

В 2015 году Европейский парламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

28 лет назад (1991) Верховный Совет РСФСР принял законы «О Президенте РСФСР» и «О выборах Президента РСФСР».

Пост президента РСФСР был учреждён на основании результатов всероссийского референдум, который был проведен 17 марта 1991 года. На вопрос «Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» положительно ответили 69,85% проголосовавших.

Первые выборы президента РСФСР состоялись 12 июня 1991 года. Победу одержал Борис Ельцин , набрав 57,30% голосов.

После принятия в 1993 году всенародным голосованием Конституции Российской Федерации закон «О Президенте РСФСР» утратил силу.

141 год назад (1877) началась Русско-турецкая война 1877-1878 годов.

Одной из причин вооруженного конфликта стало стремление России поддержать восстание балканских народов против османского ига, которое вспыхнуло в населенных сербами турецких областях Боснии и Герцеговине , а затем и в Болгарии , в 1875 году. 24 апреля 1877 года император Александр II объявил Османской империи войну.

Во время боевых действий русской армии удалось успешно форсировать Дуная и захватить Шипкинский перевал, а позднее взять крепости Баязет, Ардаган и Карс. После пятимесячной осады Плевны русские войска вынудили турецкую армию Осман-паши капитулировать.

Летом 1878 года на Берлинском конгрессе был подписан Берлинский трактат.

Черногории и Согласно его условиям, была провозглашена не­зависимость Сербии Румынии , установлена автономия Болгарии. Россия вернула себе южную часть Бессара­бии, которая была потеряна Крымской войны и присоединила Карсскую и Батумскую области.

215 лет назад (1803) император Александра I утвердил положение о Кавказских Минеральных Водах и подписал Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.

Кавказские Минеральные Воды — один из старейших курортных регионов России. Первые сведения о местных минеральных источниках относятся в XVIII веку. Их описание сделал врач Готлиб Шобер, который был направлен Петром I для обследования источников Северного Кавказа.

В начале 1800-х годов специальной комиссией было проведено исследование горячего источника в Пятигорске и сделано заключение о возможности использования этих минеральных вод с лечебной целью. 24 апреля 1803 года указом Александра I было утверждено положение о Кавминводах и подписан исторический Рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства».

Первоначально регион посещали достаточно небольшое число больных. В начале XX века здесь началось интенсивное курортное строительство, и в регион хлынул поток отдыхающих. И сегодня курорты Кавказских Минеральных Вод пользуются успехом. Ежегодно тут отдыхают и лечатся около миллиона туристов.

28 лет назад (1990) американский корабль Discovery вывел на орбиту Земли космический телескоп «Хаббл».

«Хаббл» — самый большой орбитальный телескоп в мировой истории. За более чем четверть века работы на орбите он сделал и отправил на Землю свыше миллиона фотографий, позволяющих заглянуть в глубины Вселенной. Так, с его помощью были сделаны снимки планет, находящихся за пределами Солнечной системы (экзопланеты), наблюдать за рождением новых звёзд и находить загадочные черные дыры.

185 года назад (1833) в США была запатентована газированная вода.

Первым её создал британский химик Джозефу Пристли в 1767 году. Он открыл одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого стало возможным создать газировать воду. Спустя три года швед Тоберн Бергман сконструировал аппарат (сатуратор), который под давлением с помощью насоса насыщал воду углекислым газом.

В 1773 году немец Якоб Швепп, усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной воды. Позднее он основал компанию «J.Schweppe&Co», от которой пошла торговая марка воды Schweppes.