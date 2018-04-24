Вопросы социальной справедливости обсудят на форуме «Сообщество» в Уфе

УФА , 24 апреля. / ТАСС /. Участники форума «Сообщество», который проводит 24-25 апреля в Уфе Общественная палата (ОП) России , обсудят вопросы социальной справедливости и повышения качества жизни россиян.

"Темы актуальны для всех регионов страны, главная из них — как от социального неравенства прийти к достойному уровню жизни. Будут рассмотрены самые различные направления, в частности вопросы доступа некоммерческих организаций к социальным услугам, проблемы получения инвалидности, развития территорий", — рассказала ТАСС председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина.

По ее словам, по итогам форума ОП РФ «соберет все предложения, они войдут в ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества РФ и будут направлены президенту России».

Участие в форуме примут эксперты по общественному контролю, взаимодействию некоммерческого сектора с бизнесом, государством, медиа, привлечению ресурсов, добровольчеству и благотворительной деятельности.

Дети и взрослые

Участники форума обсудят в том числе механизмы, призванные повысить уровень жизни семей с детьми, рассказали в пресс-службе Общественной палаты РФ . С 1 января 2018 года вступили в силу меры поддержки семей с детьми, среди них — выплаты малообеспеченным семьям за рождение первого ребенка, продление программы материнского капитала, программа льготного ипотечного кредитования для семей, в которых не менее двух детей, меры по ликвидации очередей в яслях.

"Вместе с тем не всегда меры социальной поддержки оказываются доступны населению. Это, в частности, выявил недавно проведенный Общественной палатой РФ интернет-опрос 3 тыс. многодетных семей. Многие из респондентов отметили трудности с получением различных видов социальной поддержки", — рассказали в пресс-службе.

Другим частным вопросом на форуме станет поиск способов борьбы с возрастной дискриминацией на рабочем месте. Эта проблема будет обсуждаться в рамках одной из секций, модератором которой выступит председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок . «В рамках нашей секции мы обсудим успешные практики преодоления социального неравенства в субъектах России и за рубежом и предложим новые эффективные модели в решении вопросов равных возможностей трудящихся мужчин и женщин, пожилых и молодых людей», — приводит ее слова пресс-служба ОП РФ.

Общественная палата Башкирии во время форума организует две благотворительные акции: по сбору донорской крови «Мы с тобой одной крови» и «Книги — детям».

Форумы «Сообщество»

Форумы гражданских активистов «Сообщество» традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум «Сообщество» собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров.