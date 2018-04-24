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Постпред РФ при ЮНЕСКО: США задолжали организации $600 млн
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Постпред РФ при ЮНЕСКО: США задолжали организации $600 млн 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. ЮНЕСКО сталкивается с серьезными финансовыми сложностями, в том числе из-за долга Вашингтона организации в $600 млн Об этом заявил в интервью газете «Известия» постоянный представитель РФ при организации Александр Кузнецов.
"ЮНЕСКО по-прежнему сталкивается с немалыми финансовыми трудностями, — отметил он. — Они вызваны, среди прочего, тем, что США с 2012 года перестали платить взносы в бюджет организации и имеют огромную задолженность в размере $600 млн А в 2017 году они и вовсе объявили о выходе из ЮНЕСКО".
Однако, по словам Кузнецова, все государства-члены согласны с тем, что организация нуждается в совершенствовании. «ЮНЕСКО должна отвечать на вызовы современности, при этом выполняя свою главную уставную миссию — укрепление мира в умах людей — через развитие международного сотрудничества в гуманитарных областях, — констатировал дипломат. — Пока речь идет только о первом этапе преобразований, поэтому о конкретике говорить рано. Многое еще предстоит уточнить».
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