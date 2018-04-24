Медведев проведет заседание совета по модернизации экономики России

На заседании, которое пройдет на площадке технопарка «Слава», планируется обсудить итоги реализации национальной технологической инициативы в 2017 году и план реализации на 2018 год. Также в повестке заседания — вопросы создания инновационно-производственного кластера на территории Москвы, реализация «дорожной карты» «Автонет» и проект создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» , следует из сообщения.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

В начале апреля Медведев сообщил, что подписал пять распоряжений об утверждении «дорожных карт» по реализации направлений Национальной технологической инициативы — «Технет», «Аэронет», «Автонет», «Маринет» и «Нейронет». По его словам, документы утверждают детальные планы мероприятий по реализации данных карт. План предусматривает их поэтапную реализацию с 2018 по 2035 годы.

"Дорожная карта" по направлению «Автонет» направлена на развитие и продвижение технологий беспилотного транспорта, навигации, разработок в сфере электротранспорта и других автотранспортных средств, использующих альтернативные виды топлива и многое другое. План включает 75 пунктов.

Финансирование НТИ в 2017 году составило порядка 7,5 миллиарда рублей. Предполагается, что в текущем году на реализацию программы будет выделено около 13 миллиардов рублей.

Как отмечал ранее вице-премьер Аркадий Дворкович, коммерциализация результатов деятельности пилотных проектов в рамках НТИ может начаться в ближайшие годы. Речь идет не о каких-либо абстрактных, а о прикладных вещах в области транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и по иным направлениям, подчеркивал Дворкович.

Технопарк «Слава»

АО «Технопарк Слава» создано в апреле 2008 года. На площадке технопарка размещается 80 инновационных компаний, специализирующихся в биомедицине, робототехнике, приборостроении, энергетических технологиях, информационно-коммуникационных технологиях.

Площадь зданий технопарка составляет 31 тысячу квадратных метров. Технопарк предоставляет резидентам возможность размещать научные лаборатории, исследовательские центры и производственные подразделения, а также услуги научно-технического консалтинга, проведения мероприятий по инновационной тематике, развития образовательных и научно-исследовательских программ.

С 2015 года технопарк является членом Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP).