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Государственные и коммерческие информационные системы в здравоохранении синхронизируют
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Государственные и коммерческие информационные системы в здравоохранении синхронизируют 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство определило порядок взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 24 апреля.
«Утверждённые правила взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения позволят негосударственным организациям создавать качественные сервисы для граждан, врачей и медицинских организаций», — говорится в справке к документу.
В частности, правилами были установлены технические требования к информационным системам негосударственных организаций, которые организуют запись на приём к врачу, телемедицинские консультации и информирование граждан по вопросам оказания медпомощи. Кроме того, был определён порядок подключения и условия взаимодействия негосударственных информационных систем с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и территориальными фондами ОМС.
«Процесс подключения к ЕГИСЗ будет носить заявительный характер. Операторы негосударственных информационных систем должны будут обеспечить соответствие информационной системы установленным требованиям, а также выполнить подключение к единой системе идентификации и аутентификации», — отметили в Правительстве.
В кабмине подчеркнули, что «цель принятых решений — предоставить коммерческим организациям возможность создавать качественные сервисы для граждан, врачей и медицинских организаций, используя необходимые данные из государственных информационных систем в сфере здравоохранения».
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