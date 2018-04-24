Государственные и коммерческие информационные системы в здравоохранении синхронизируют

Правительство определило порядок взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 24 апреля.

«Утверждённые правила взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения позволят негосударственным организациям создавать качественные сервисы для граждан, врачей и медицинских организаций», — говорится в справке к документу.

В частности, правилами были установлены технические требования к информационным системам негосударственных организаций, которые организуют запись на приём к врачу, телемедицинские консультации и информирование граждан по вопросам оказания медпомощи. Кроме того, был определён порядок подключения и условия взаимодействия негосударственных информационных систем с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и территориальными фондами ОМС.

«Процесс подключения к ЕГИСЗ будет носить заявительный характер. Операторы негосударственных информационных систем должны будут обеспечить соответствие информационной системы установленным требованиям, а также выполнить подключение к единой системе идентификации и аутентификации», — отметили в Правительстве.

В кабмине подчеркнули, что «цель принятых решений — предоставить коммерческим организациям возможность создавать качественные сервисы для граждан, врачей и медицинских организаций, используя необходимые данные из государственных информационных систем в сфере здравоохранения».