Росгвардия и полиция обойдут блокировку Telegram за бюджетные средства?

Органы власти различных уровней, силовые структуры, а также принадлежащие государству предприятия и банки начали заказывать виртуальные частные сети VPN для защиты интернет-связи, которые можно использовать для обхода блокировки Telegram, сообщает сетевой ресурс Znak.com, ссылаясь на тендеры, размещенные недавно на сайте госзакупок.

По данным издания, интерес к VPN-каналам проявили Росгвардия, Пенсионный фонд, Русгидро , а также Россельхозбанк . В частности, белгородский филиал кредитного учреждения готов заплатить за услуги по организации и обслуживанию VPN-каналов около 10 миллионов рублей.

Также в списке интересующихся VPN-каналами — ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ », управление лесами Ленинградской области , центральные районные больницы в нескольких регионах России, муниципальные центры по ГО и ЧС в Омской и Волгоградской областях.

По данным «Фонтанки», петербургский метрополитен начал оснащать VPN-каналами ведомственный санаторий «Балтийский берег». Сумма контракта — 246 тысяч рублей.

Заказы на получение виртуальных частных сетей разместили региональные полицейские главки. В частности, ГУ МВД РФ по Ростовской области планирует потратить на такие каналы передачи данных 37 миллионов рублей.

Конечно, утверждать, что все эти заказы сделаны именно для обеспечения доступа к заблокированному мессенджеру, было бы неправильно. Но связь с решением Роскомнадзора, безусловно, прослеживается: VPN-каналы помогут обеспечить устойчивость информационных инфраструктур, ведь в процессе блокировки Telegram была парализована работа множества других ресурсов.

Непобедимый мессенджер

Между тем, в отличие от этих ресурсов, Telegram до сих пор работает, и, по мнению многих экспертов, будет доступен и дальше. К примеру, журналист Владимир Демчиков приводит весьма убедительные финансовые аргументы того, что «Телеграм» непобедим.

«Что касается блокировки — здесь есть один нюанс, связанный с разницей принципов финансирования. РКН осуществляет блокировку либо «на свои» (и выделяет на это какую-то сумму), либо проводит тендер, и там сумма тоже определенная, это ж средства бюджета. А Дуров — как недавно написал мне в коменте Игорь Болдырев , говоривший со специалистом — несет расходы, оплачивая каждый «чужой» заблокированный айпи-адрес (10 долл за штуку)», — цитируют Фейсбук журналиста « Новые известия ».

По словам Демчика, если Дуров, который уже потратил на преодоление блокировки около 200 млн долларов, будет продолжать в том же духе, то «РКН как бюджетная организация всегда будет на шаг позади, даже если ему дадут немерено денег».

«В общем, как бы ни старался РКН, при наличии технической возможности организовать доступ к телеграму в обход блокировки (а она есть, все пока работает) все упирается просто в то, что у богатого парня больше финансовых и всех остальных возможностей, чем у РКН и — в конечном счете — у правительства Российской Федерации », — резюмирует журналист.

Между тем аналитик Вадим Жартун выражает недоумение по поводу того, что российские власти так долго терпят непослушный мессенджер. «Не понимаю, почему в неравной борьбе с Телеграмом государство до сих пор не применило свои мощнейшие и не имеющие аналогов в мире технологии. День — и проблема Телеграм была бы решена самым радикальным образом. Всё давно испытано, обкатано, готово к бою…», — цитируют Жартуна «Новые Известия».

По мнению аналитика, помочь Роскомнадзору в неравной борьбе мог бы «молебен о ниспослании Телеграму сбоев и отказов», а также мотопробег «православных байкеров-коммунистов» с хоругвями, на которых будет написано «Кто поставил Телеграм, тот получит по мордам!»

«Дерипаске нужно срочно запросить из бюджета миллиард долларов на борьбу с Телеграм: изготовление плакатов, постеров и строительство нового здания для подразделения по борьбе с Телеграм — рядом с космодромом Восточный или в Сколково. Лучше — и там, и там», — пишет Жартун.

В свою очередь, «Алмаз-Антей» должен «анонсировать новый зенитно-ракетный комплекс С-666, способный перехватывать и сбивать сообщения Телеграм даже в ближнем космосе».

«Росгвардия должна провести обыски в отделениях Почты России по всей стране и изъять все телеграммы. На руководителей отделений завести уголовные дела по экстремистским статьям, — продолжает аналитик. — ФСБ нужно заявить, что за последние сутки ими в стране было предотвращено 100 случаев использования Телеграм, раскрыта преступная группа Телеграмеров, у них изъяты телефоны, ноутбуки и ящик взрывчатки, все члены группы уже дают признательные показания».

Благодаря этим и другим рекомендациям Владимира Жартуна вскоре «Роскомнадзор может объявлять, что Телеграм полностью побеждён на 147% территории РФ, ВЦИОМ опубликует результаты опроса, согласно которому у 100% опрошенных Телеграм больше не работает, а 86% о нём даже не слышали».

И складывается впечатление, что кроме таких «действенных» мер, государству нечего противопоставить владельцам так и не заблокированного мессенджера.