Как убрать запах из обуви: эффективные способы

Довольно часто мы сталкиваемся с проблемой неприятного запаха от обуви, это возникает по причине того, что у человека сильно потеют ноги, или же для изготовления обуви были использованы низкокачественные материалы. Стоит подробнее узнать о том, как убрать запах из обуви в домашних условиях, а также можно ли избежать появления такого неприятного явления.

Когда запах появляется, именно от потеющих ног, то эту проблему необходимо решать комплексно, мало просто устранять запах пота из ботинок, важно не допускать появления проблемы.

Существует несколько вариантов домашних методов, которые помогут устранить из обуви неприятный запах. При этом не придется тратиться на дорогостоящие спреи, которые используются как дезодоранты. Ниже будут описаны самые эффективные методы борьбы с проблемой. Также мы расскажем немного о применении недорогих спреев и других средств для обуви.

Использование соды и перекиси водорода

Стоит отметить, что перекись водорода обладает обесцвечивающим и отбеливающим эффектом, и чтобы не испортить обувь, следует сначала нанести жидкость на небольшой участок внутренней поверхности ботинок или туфель. Кроме того, что средство легко справляется с запахами, оно еще и обладает дезинфицирующими свойствами. Перекисью можно удалить остатки грязи, а также грибки и различные бактерии.

Не менее эффективно с проблемой помогает бороться обычная пищевая сода, она лучше всего действует на замшевых туфлях и ботинках, но также можно применять ее для устранения запаха пота в кроссовках или кедах.

Чтобы избавиться от проблемы, необходимо:

взять небольшое количество пищевой соды и насыпать в обувь, важно чтобы внутри изделие было сухое;

оставить туфли, кроссовки или ботинки в таком виде на один час;

после этого порошок удаляют, а чтобы устранить остатки соды, можно воспользоваться влажными салфетками;

изделие хорошо просушивают, и от запаха не остается и следа.

Специалисты рекомендуют в новую обувь сразу покупать стельки с антибактериальным эффектом, они впитывают в себя излишки влаги и пота, поэтому не дают неприятному запаху появиться определенное время.

Правила обработки обуви перекисью водорода

Как говорят, отзывы людей в интернете, именно этот раствор обладает наилучшим действием, так как быстро избавляет любимые ботинки и кроссовки от неприятного аромата. А благодаря антисептическим свойствам, раствор помогает устранить грибки и бактерии внутри изделия. Чтобы провести процедуру, необходимо:

Подготовить ватный диск и пузырек с перекисью водорода, если дома нет ватных дисков, используется пульверизатор.

Ватный диск обильно смачивают раствором (используют только 3% состав перекиси водорода), можно налить средство в пульверизатор.

С помощью ватного диска протирают обувь внутри, можно просто распылить состав на внутреннюю часть ботинок или кроссовок.

Оставляют туфли высыхать на одни сутки или более, пока состав полностью не высохнет естественным путем, после обувь можно досушить феном.

Уксус и уксусная эссенция

Очень часто причина плохого запаха из ботинок заключается в развитии грибка, чтобы устранить проблему, следует использовать обычный уксус. Уксусная эссенция не только освежает изделия, но и удаляет грибки и микробы.

Чтобы провести очищение обуви, следует:

взять ватный диск и смочить его в уксусе, после немного отжать;

положить ватный диск внутрь туфель или кроссовок;

завернуть изделие в целлофановый пакет и оставить в таком виде на одни сутки.

Испарения уксуса помогают избавиться от сильного запаха, но только на некоторое время, чтобы проблема снова не появилась, следует чаще менять носки и проводить гигиенические процедуры.

Когда аромат слишком сильный, рекомендуется применить уксусную эссенцию 40%, она помогает бороться с грибком намного эффективнее.

Как используется уксусная эссенция 40%:

ватный тампон необходимо смочить в растворе;

поместить ватный диск внутрь обуви;

оставить в таком виде надвое или трое суток;

для лучшей эффективности поместить изделие в пакет.

Используя 40% раствор, необходимо быть очень осторожным, так как если кислота попадет на слизистые оболочки, она может привести к ожогам. Настоятельно не рекомендуется применять уксусную эссенцию для обработки резиновой обуви.

Варианты очищения обуви от сильного запаха пота

Если встал вопрос о том, как убрать запах из обуви в домашних условиях, стоит обратиться к народным рецептам, так как туфли и ботинки из кожи не рекомендуется обрабатывать сильными химическими составами. Поэтому есть несколько простых средств, которые устранят проблему:

Белая глина. Такое средство можно найти в любом магазине, где продается кошачий наполнитель, или бентонит. Это вещество отлично впитывает неприятные запахи. Достаточно насыпать средство в кроссовки или ботинки и оставить на сутки. После этого белая глина устраняется из изделия, а остатки можно удалить влажными салфетками.

Чай. Чтобы избавиться от проблемы, следует купить зеленый чай в пакетиках и уложить его под стельки в ботинки или кроссовки. Чай соберет все неприятные запах, при этом оставит в обуви приятный аромат.

Другие абсорбенты. К таким средствам можно отнести тальк или детскую присыпку, не менее эффективна поваренная соль или активированный уголь. Абсорбент засыпают в обувь и оставляют на несколько дней, если применяется уголь, то его предварительно измельчают. Остатки вещества можно удалить с помощью пылесоса.

Цитрусовая кожура и эфирные масла. Это самые простые, но при этом очень эффективные средства, которые не только устраняют неприятный аромат, но и ароматизируют обувь. К таким ароматизаторам можно отнести кожуру различных цитрусов. также помогает масло лимона, эвкалипта и лаванды.

Для улучшения аромата кроссовок или туфель применяют веточки сушеной мяты или мелиссы.

Перед тем как устранить запах пота из обуви, следует очистить ее снаружи, для этого используется губка и мыльный раствор. Некоторые виды изделий разрешено стирать в стиральной машине, это даст возможность решить проблему с запахом. Проводить сушку рекомендуется на открытом воздухе.