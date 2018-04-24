Сделано в Косово, использовано в Москве

Исторические процессы начала 20 века напоминают нам о деятельности сэра Джорджа Бьюкенена. Многим это имя ни о чем не говорит, но если отметить, что этот господин был послом Соединенного Королевства во времена царской России , то кое-что проясняется. Джордж Бьюкенен очень активно участвовал в заговоре, устроенном против российского императора — царя Николая II Романова. Вспомнить об этом особенно важно потому, что Российская империя в то время стояла на перепутье во всех сферах. Итак, встает вопрос: зачем послу страны, во главе которой стоит монарх, участвовать в свержении другого монарха?

Еще один пример вмешательства Соединенного Королевства связан с Сербией и тоже касается королевской семьи, точнее конца югославского королевства. В начале Второй мировой войны король Петр II Карагеоргиевич был вынужден покинуть Королевство Югославию и эмигрировать в Англию. После него в Королевстве Югославии остались Югославские войска на родине или как их прозвали в народе «четники». Во время войны Драголюб Дража Михайлович, будучи командиром, точнее начальником Штаба Верховного командования Югославских войск на родине, пользовался большой поддержкой англичан, которые в итоге, можно сказать без преувеличения, предали его. В конце Второй мировой войны к власти на территории Королевства Югославии пришла Коммунистическая партия Югославии во главе с Иосипом Броз Тито. То есть Драголюба Драже Михайловича, который был командиром защитников югославской королевской короны, бросили на произвол его трагической судьбы: его расстреляли после несправедливого суда.

Существуют различные теории о разрыве отношений между правительством Соединенного Королевства и движением «Югославские войска на родине». Однако не стоит отбрасывать теорию о том, что союзники перестали поддерживать антифашистское движение Драже Михайловича, чтобы династия, стоявшая во главе югославского королевства, прервалась. Почему сербская королевская династия оказалась неугодна Соединенному Королевству? Династия Карагеоргиевичей состояла в родственных связях с царской семьей Романовых, поэтому, если бы Карагеоргиевичи остались у власти в югославском королевстве, они символизировали бы собой историческую помощь русского народа сербскому народу, оказанную в 19 и начале 20 века.

СССР решающим образом помог в освобождении территории Королевства Югославии во Второй мировой войне и поэтому пользовался симпатией сначала сербских коммунистов, а потом и всех югославских народов. В связи с этим можно предположить, что для британской власти симпатия коммунистического режима Югославии к СССР была «меньшим злом», чем связь сербского и русского народа через православную веру. Я описал только одну из множества причин, по которым сербская королевская семья лишилась власти в Королевстве Югославии.

Итак, сделав только один короткий экскурс в историю и проведя только одну историческую аналогию, мы понимаем, что Соединенное Королевство уже давно очень активно вмешивается в происходящее на территории православных стран — России и Сербии. Таким образом, проанализировав историческое постоянство Соединенного Королевства, заинтересованного во влиянии на Россию и Сербию, мы подходим к современности.

Сегодня эта заинтересованность, как кажется нам — людям, которые следят за этой темой, больше, чем когда-либо прежде. Как и почему, мы попытаемся объяснить далее.

Сейчас внимание мировой общественности приковано к отравлению бывшего офицера ГРУ РФ полковника Сергея Скрипаля . Точнее, СМИ сообщают, что Скрипаль был отравлен, но дела это не меняет. Суть в том, что в его отравлении обвиняют Россию. Обвинения высказывают представители Соединенного Королевства. Итак, как видно, со времен царя Николая ничего не изменилось.

История с Сергеем Скрипалем очень похожа на случай села Рачака в Косово и Метохии. На первый взгляд дело села Рачака, точнее событие, которое западная пропаганда назвала «убийством в селе Рачак», никак не связано с Соединенным Королевством. За всеми действиями сербской полиции в селе Рачак по просьбе государственного руководства Сербии наблюдали представители Косовской проверочной миссии. В нее также вошли журналисты, в том числе из агентства Reuters , штаб-квартира которого находится в Лондоне. События в Рачаке произошли 15 марта 1999 года, а через девять дней, то есть 24 марта 1999 года, без санкции Совбеза ООН началась операция НАТО «Милосердный ангел». Бомбардировки СФРЮ привели к тому, что в этом суверенном государстве была полностью уничтожена промышленность, инфраструктура, а одна часть этого государства была насильственно отторгнута. Ее попросту отняли.

Все это привело СФРЮ до полного экономического краха. При этом государство потеряло часть территории с огромными запасами руд и энергоносителей (речь об угле). Который год после бомбардировок и отторжения Косово и Метохии от Сербии многие западные компании, занимающиеся энергетикой, открывают свои представительства, и Сербия полностью подпадает под влияние Соединенного Королевства. Это влияние заметно, прежде всего, по работе сотрудников служб безопасности Соединенного Королевства. Так, например, господин Энтони Леопольд Колиер Морктон и Джордж Бенедикт Джозеф Базби ведут активную разностороннюю работу на территории Сербии (даже в политике). Господин Ален Уилсон и господин Фил Джонсон принимали активное участие в обучении сотрудников Таможенного управления Сербии, Стив Робинсон, офицер связи из агентства SOCA (Serious Organised Crime Agency), господин Амадео Уоткинс, который работал над реформой систем безопасности Сербии, и, наконец, господин Тони Блэр , который проявил значительную активность, давая советы сербскому руководству.

Николай Глушков, Ахмед Закаев, А теперь позвольте вернуться к делу Скрипаля. Доказательств причастности российской стороны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери нет, однако медиа-удары, которые наносятся по России, очень сильны. Приведем лишь некоторые примеры. Вот выходцы из Российской Федерации, которые нашли убежище в Великобритании: Борис Березовский Александр Литвиненко , Сергей Скрипаль. Есть ли у всех этих людей нечто общее?

Похороны бизнесмена Бориса Березовского в Великобритании

Есть. Борис Березовский и Николай Глушков — два российских олигарха, которые разбогатели во времена распада бывшего СССР. Ахмед Закаев — один из высокопоставленных политических лидеров чеченских мятежников. Александр Литвиненко Бритиш Петролеум бывший сотрудник российских спецслужб и диссидент. Сергей Скрипаль — бывший сотрудник ГРУ. Все они действовали против родной страны, помогая подрывать ее государственность. Они начали разрушать свою Отчизну тогда, когда она начала крепнуть и постепенно восстанавливаться после коллапса, затянувшегося более чем на век!

США. Анализируя политические и экономические отношения Соединенного Королевства и Российской Федерации, мы понимаем, что, как уже было сказано, на территории Великобритании находится множество противников системы и политического руководства РФ. Но при этом британская компания Бритиш Петролеум (British Petroleum) рвется в объятья к российскому государственному гиганту Роснефть . После покушения на Скрипаля все мы видели, как российских дипломатов выслали из Лондона, а затем примеру Великобритании последовали 20 стран Европейского Союза

Если судить по действиям, которые к настоящему времени Соединенное Королевство предпринимало в отношении российской стороны, то намерения Великобритании не дружелюбные и не благие. Дело Скрипаля может быть просто попыткой нанести удар по российской энергетической системе. Кстати, именно British Petroleum является собственником 18,5% акций Роснефти, а значит, у британской компании есть двое представителей в ее правлении.

Хорошо известно, что сотрудники спецслужб часто встречаются в рядах сотрудников медиа-холдингов и экономических представителей разных стран (известный в Сербии пример — Йошко Подбевшек и нефтяная компания Јанаф).

В данной статье мы не опишем всех действий Соединенного Королевства, направленных против России и Сербии. Но крайне важно напомнить и о подготовке албанских террористов в Косово и Метохии силами специальных подразделений Соединенного Королевства, а также их инструктаж украинских солдат на Донбассе.

Все совершенно ясно. Цель — сломить и оккупировать православные страны. Сохраняя православную веру, мы, православные народы, сохраняем и нашу родину и наши народы. Нападки, весьма вероятно, продолжатся и в будущем, и мы должны повернуться друг к другу и стереть примитивные границы между нами самими, проведенные как раз нашими многовековыми врагами!