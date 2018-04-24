Чем кончится истерика против будущего?

На минувшей неделе в Вильнюсе состоялся пятый Форум свободной России . Это уже регулярное мероприятие, которое проводится дважды в год и собирает около 300 представителей российской политической эмиграции. Но не только их — как сообщили организаторы, заявки на участие в апрельском Форуме подали представители 58 российских городов.

«У вас в Балтии реально воздух другой, — поделился со мной в кулуарах один уралец. — У нас свободное обсуждение этих тем совершенно невозможно».

Действительно, ни в каком российском городе, даже в «свободолюбивых» столицах, представить себе такое мероприятие немыслимо. Где оппоненты действующей власти могли бы провести даже не демонстрацию, а просто конференцию — с обсуждением своих идей и проектов. У «право (!) охранительных органов» немедленно возникнет масса претензий — вплоть до разгона дубинками и возбуждения уголовных дел на участников. «Точечные» репрессии и «случайные» нападения на гражданских активистов в различных регионах давно уже стали привычными.

Но такова, увы, политическая ситуация в нынешней России — реальная оппозиция там фактически доведена до статуса диссидентов советских времен. Разве им позволили бы проводить какие-то «форумы»? «Отщепенцев» тогда ждали либо тюрьма, либо карательная психиатрия.

Кстати, именно такое отношение продемонстрировал российский Первый канал в оценке вильнюсского Форума. Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов назвал его участников «психиатрическим обществом страдающих депрессивной формой ненависти к России». Затем в этом репортаже были воспроизведены несколько вырванных из контекста фраз — словом, привычный метод работы кремлевской пропаганды.

В действительности же тем самым эти пропагандисты продемонстрировали собственную неадекватность. И не только профессиональную — к нормальной журналистике они давно не имеют отношения. Вместо внятной информационной картины различных событий они производят лишь поток нервозных до истерики оценок — особенно когда речь идет об оппонентах действующей российской власти.

Впрочем, тут возникают забавные нестыковки. Временами становится непонятно — от лица какой именно страны вещают эти пропагандисты? Например, гостя форума, бывшего президента Литвы Витаутаса Ландсбергиса в этой программе обвинили в том, что он «разваливал нашу страну». Однако, насколько известно, официальная Россия (РСФСР) в 1990-91 годах как раз поддерживала независимую Литву. Так может быть, саму эту имперскую истерику разумнее называть «антироссийской»?

Ментально эти пропагандисты до сих пор живут в СССР. Вероятно, именно поэтому вильнюсский Форум свободной России вызывает у них такую ненависть. Вроде бы Литва — бывшая «советская республика», а теперь — не дотянуться и не запретить!

Также участники форума сформировали несколько рабочих групп, которые будут заниматься мониторингом ситуации в России и разрабатывать проекты на ближайшую перспективу. Эти группы охватывают обширную тематику, интересующую российских оппозиционеров — правозащитную, сферу конституционных реформ, работу с диаспорой и мировыми медиа, общественный трибунал над нынешним кремлевским режимом и т.д.

Возможно, появится также рабочая группа по российскому федерализму, который в эпоху путинской «вертикали власти» был фактически уничтожен. Тем не менее, участники форума из разных регионов с интересом участвовали в дискуссионной панели, посвященной этой теме. Любопытно замечание одного из ее спикеров, представителя движения «Свободная Ингрия» ( Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России заблокировал сайт движения «Свободная Ингрия» за «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», — прим. ред.) Павла Мезерина, который недавно получил политическое убежище в Литве: «Если мы говорим о будущем после Путина, мы должны понимать, что изменится не только центральная власть — но весь формат российской государственности. В ХХ веке это уже дважды случалось, и обязательно произойдет в XXI. Идея реально федеративного или даже конфедеративного устройства России давно назрела. Мы не фантазеры, а наоборот — исторические реалисты».

А пока в нынешней России все еще царит культ прошлой империи, эта страна тем самым как раз и закрывает себе дорогу в будущее. И неудивительно, что имперская пропаганда устраивает истерики против тех, кто об этом будущем говорит.