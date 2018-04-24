США начали строительство военной базы в Нигере 

США строят на севере Нигера, под Агадесом, новую военную базу. Там будут располагаться истребители и ударные беспилотники.
Военно-воздушная база 201 Нигера начнет работу в начале следующего года. Беспилотники будут «оснащены средствами слежения и нанесения ударов», передает РИА Новости. Аппараты будут использовать для ударов по экстремистам, примкнувшим к террористическим организациям "Аль-Каида" и ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»).
Возведение базы обойдется в 110 миллионов долларов. Ежегодная стоимость обслуживания объекта составит 15 миллионов долларов.