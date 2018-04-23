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Как решить проблемы с Wi-Fi на Mac
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Как решить проблемы с Wi-Fi на Mac 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
На протяжении многих лет пользователи Mac сталкиваются с проблемами Wi-Fi-подключения. Неполадка обычно носит эпизодический характер, проявляясь в основном после установки крупного обновления операционной системы. Безусловно, чистая установка macOS в большинстве случаев решает проблему, однако сегодня мы обойдемся менее радикальными мерами.
Способ первый
Для того чтобы Mac автоматически пересоздал настройки сети, нам нужно удалить текущие.
Выключаем Wi-Fi в строке состояния
Создаем бэкап настроек на всякий случай. Для этого создаем папку на рабочем столе
Запускаем Finder и жмем комбинацию Command + Shift + G  Указываем путь к папке /Library/Preferences/SystemConfiguration/
Перед нами, откроется папка со следующими файлами:
Перемещаем все файлы в папку на рабочем столе. Таким образом у нас есть резервная копия, если что-то пойдет не так  Папка SystemConfiguration должна быть пустой после всех операций
Перегружаем наш Mac  В большинстве случаев данный способ решает практически любые неполадки с сетью. Однако если он не помог — переходим к следующему методу.
Способ второй
Нам необходимо изменить размер MTU — максимальный размер одного пакета данных. В некоторых случаях это может помочь.
Запускаем «Системные настройки»
Находим пункт «Сеть»
Выбираем наше Wi-Fi-подключение и выбираем пункт «Размещение». Редактируем
Жмем на «+» и добавляем новое размещение. Название указываем на свое усмотрение
Жмем «Готово». Заходим в пункт «Дополнительно». Выбираем вкладку «Аппаратура»
Устанавливаем следующие настройки:
Конфигурация — Вручную Максимальный размер пакета (MTU) — Пользовательский В поле ниже вводим 1453
Применяем настройки и перегружаемся. Все должно заработать
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