Как решить проблемы с Wi-Fi на Mac

На протяжении многих лет пользователи Mac сталкиваются с проблемами Wi-Fi-подключения. Неполадка обычно носит эпизодический характер, проявляясь в основном после установки крупного обновления операционной системы. Безусловно, чистая установка macOS в большинстве случаев решает проблему, однако сегодня мы обойдемся менее радикальными мерами.

Способ первый

Для того чтобы Mac автоматически пересоздал настройки сети, нам нужно удалить текущие.

Выключаем Wi-Fi в строке состояния

Создаем бэкап настроек на всякий случай. Для этого создаем папку на рабочем столе

Запускаем Finder и жмем комбинацию Command + Shift + G Указываем путь к папке /Library/Preferences/SystemConfiguration/

Перед нами, откроется папка со следующими файлами:

Перемещаем все файлы в папку на рабочем столе. Таким образом у нас есть резервная копия, если что-то пойдет не так Папка SystemConfiguration должна быть пустой после всех операций

Перегружаем наш Mac В большинстве случаев данный способ решает практически любые неполадки с сетью. Однако если он не помог — переходим к следующему методу.

Способ второй

Нам необходимо изменить размер MTU — максимальный размер одного пакета данных. В некоторых случаях это может помочь.

Запускаем «Системные настройки»

Находим пункт «Сеть»

Выбираем наше Wi-Fi-подключение и выбираем пункт «Размещение». Редактируем

Жмем на «+» и добавляем новое размещение. Название указываем на свое усмотрение

Жмем «Готово». Заходим в пункт «Дополнительно». Выбираем вкладку «Аппаратура»

Устанавливаем следующие настройки:

Конфигурация — Вручную Максимальный размер пакета (MTU) — Пользовательский В поле ниже вводим 1453

Применяем настройки и перегружаемся. Все должно заработать