«Посол Победы-2017» пообещала выйти 9 мая на шествие «Бессмертный полк» 

«В прошлом году я участвовала в шествии в Москве, в этом буду участвовать в шествии в Белгороде», — рассказала газете ВЗГЛЯД победительница прошлогоднего конкурса Посол Победы Дарья Ягодинцева, комментируя начало подготовки к традиционной акции — намеченному на День Победы шествию «Бессмертного полка».
В России, а также в некоторых государствах ближнего и дальнего зарубежья стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк». По традиции она намечена на 9 мая в Москве на Красной площади и других городах страны. К ней приурочен и конкурс волонтеров «Посол Победы». Одна из победительниц прошлогоднего конкурса Дарья Яготинцева из Белгорода, рассказала газете ВЗГЛЯД, что примет участие в шествии «Бессмертный полк» и в этом году. «Эта акция очень значима и для меня особенно. Я уже не первый год в ней участвую», — сказала она. «Я буквально совсем недавно обнаружила информацию о своем прадеде, я не сразу ее нашла. Он воевал и пропал без вести во время войны», — рассказала Яготинцева. Дед Дарьи Иван Кузьмич Яготинцев, по ее словам, во время войны был 13-летним ребенком и помогал фронтовикам всем, чем мог. Дарья успела застать своего деда и всегда с интересом слушала каждую его историю об истории страны. Дедушка, который проработал водителем всю свою сознательную жизнь, особенно гордился тем, что лично возил самого диктора Левитана, когда Юрий Борисович приезжал на один из юбилеев в Белгородскую область. Напомним, ежегодный конкурс «Послы Победы» определяет 200 лучших волонтеров из 85 регионов страны. Победители становятся организаторами ключевых мероприятий празднования 9 Мая — парадов Победы и шествия «Бессмертного полка» в Москве и Петербурге, сообщает РИА «Новости». «Бессмертный полк» — это шествие добровольцев по центральным улицам своих городов с портретами родственников-фронтовиков. Цель акции заключается в том, чтобы сохранить в каждой семье память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины. 9 мая 2017 года в Москве по Красной площади в рядах «Бессмертного полка» почтить память своих предков прошли свыше 850 000 москвичей и гостей столицы, сообщала газета ВЗГЛЯД. В числе участников акции, как и в 2015-16 годах был президент страны Владимир Путин. По данным МВД, в прошлом году «Бессмертный полк» прошел в 79 городах ближнего и дальнего зарубежья, только в России в нем приняло участие свыше 7,8 миллионов человек.