Астанинский экономический форум пройдет 17-19 мая

Астана , 23 апреля / Синьхуа / — 11-й Астанинский экономический форум пройдет с 17 по 19 мая, сообщила сегодня пресс-служба премьер-министра Казахстана

В работе форума ожидается участие гостей из более 24 стран. —0—