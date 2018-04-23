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Астанинский экономический форум пройдет 17-19 мая
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Астанинский экономический форум пройдет 17-19 мая 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Астана, 23 апреля /Синьхуа/ — 11-й Астанинский экономический форум пройдет с 17 по 19 мая, сообщила сегодня пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В работе форума ожидается участие гостей из более 24 стран. —0—
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