В Кировске прошел конкурс социальных проектов «РЫВОК»

20 апреля в администрации Кировского района Ленинградской области прошел конкурс социальных проектов среди молодежи «РЫВОК».

Мероприятие проводилось отделом по делам молодежи, ФКиС Кировского района ЛО впервые. Основные задачи конкурса, которые ставили перед собой организаторы: привлечь внимание молодежи к решению актуальных социально-значимых проблем общества, поддержать деятельность молодых людей по разработке и реализации проектов, привлечь их к участию в грантовых конкурсах и образовательных форумах разного уровня.

В последнее 10-летие в нашей стране особое внимание уделяется проектированию, в том числе социальному. Государственная политика направлена на то, чтобы молодые люди активно выдвигали свои идеи, оформляя их в проекты. Отметим, что молодежь Кировского района с большим интересом принимает участие в подобных мероприятиях.

В состав жюри конкурса под председательством главы администрации Кировского района ЛО Андрея Петровича Витько вошли заместитель главы администрации по экономике Евгений Александрович Павлов , начальник отдела по делам молодежи, ФКиС Людмила Сергеевна Царькова, заместитель председателя совета КМО ЛОО «ВДПО» Андрей Сергеевич Худяков

На конкурсе представлели работы, затрагивающие разные социальные сферы района. Так, например, спортсмены из Кировска предложили организовать в районе строительство паркур-площадки с целью популяризации спорта среди молодежи; воспитанница Центра внешкольной работы подняла вопрос о том, как и чем можно помочь пожилым людям, а приладожские волонтеры выразили свое желание провести серию экологических мероприятий в летний период на территории поселения.

Представленные проекты с большим интересом выслушали членами жюри, по каждому из них даны рекомендации. Отметим, что глава администрации выразил заинтересованность в каждой представленной работе, посоветовал обратить внимание на комментарии со стороны жюри и пообещал участникам помочь в их реализации.

В завершении конкурса состоялось торжественное награждение победителей и участников мероприятия.