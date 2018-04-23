Путин поручил Генпрокуратуре проверить факты незаконной вырубки леса в Омской области 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверки из-за незаконной вырубке леса, обнаруженной активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку выявленных участниками Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“ фактов нарушений лесного законодательства в части, касающейся рубки лесных насаждений в Омской области, а также соблюдения прав участников общественного движения при выявлении указанных фактов», — говорится в перечне поручений по итогам медиафорума «Правда и справедливость», прошедшего 2 марта.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Омской области Людмила Жукова на форуме фронта в Калининграде 2 марта рассказала Путину о проблеме «черных лесорубов» в регионе, где лесной фонд превышает 6 млн га. Глава государства поручил ОНФ передавать лично ему и в правоохранительные органы информацию о фактах преследования активистов организации за их расследования.
В октябре 2017 года сожгли баню на земельном участке сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта Людмилы Жуковой, которая ведет борьбу с «черными лесорубами» и выступает за защиту леса. По подозрению в совершении преступления были задержали двух жителей Омской области. ОНФ расценивает поджог как попытку давления на активистку, которой ранее уже поступали угрозы, отмечали в омском отделении фронта. Позже, однако, Следственный комитет не нашел связи пожара с «черными лесорубами».