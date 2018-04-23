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Мухин: Армения порадовала российских оппозиционеров
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Мухин: Армения порадовала российских оппозиционеров 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном Алексей Мухин: Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии после ударов западных стран по региону.
Совершенно очевидно, что Эммануэль Макрон, молодой, очень активный французский президент, старается быть медиатором в отношениях между российским президентом и его американским коллегой Дональдом Трампом. Недавно он даже говорил, что, якобы, именно ему удалось убедить Дональда Трампа оставить американские войска в Сирии. Вообще, господин Макрон достаточно много наговорил в последнее время. Судя по всему, самым ярким из его заявлений было, что именно Франция вошла в число победителей ИГИЛ (запрещенной в России организации) в Сирии, что можно оставить на его совести. Конечно, это заявление вызвало усмешку и в России, и в Америке. Тем не менее, если наглость берет города, Эммануэлю Макрону, возможно, удастся создать некое подобие отношений между Москвой и Вашингтоном, и на том ему будет большое спасибо.
Топ-2: Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку Алексей Мухин: Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Он сделал это под напором политической пассионарности своих сограждан, которые в последнее время довольно четко выражали свою позицию: Серж Саргсян и члены его клана должны покинуть исполнительную вертикаль власти. Следует учитывать, что в Армении сложилась традиция «политических карнавалов». Раз в несколько лет люди собираются на площадях и производят какое-нибудь политическое изменение. Вряд ли подобного рода, можно сказать, победа протестующих повлияет на экономический или политический профиль Армении. Большая часть населения этой страны проживает на территории России и имеет свой бизнес здесь. Тем не менее, российским оппозиционерам, например, приятно, что армянам удалось. Топ-3: Минфин США назвал условия снятия санкций с «Русала» Алексей Мухин: Минфин США может снять санкции с «Русала», если его глава Олег Дерипаска откажется от контроля компании. Об этом сообщается на сайте ведомства. В принципе, перспективу подобного рода руководство «Русала», конечно, рассматривало. Более того, Олег Дерипаска даже делал попытки уйти от руководства этой компанией, но, в какой-то момент то ли не успел это сделать, то ли не захотел, то ли понадеялся на компенсацию, которую российское руководство пообещало всем компаниям, попавшим под американские санкции. В общем, сейчас Олег Владимирович пытается решить, что ему выгоднее: остаться у руля и получить компенсацию либо уйти из-под санкций покинув «Русал». О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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