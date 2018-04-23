Россия в ООН призвала оградить молодежь от террористов и «политических злоумышленников»

Как заявил дипломат, молодых людей «бессовестно обманывают, используют в грязных политических играх под благовидными предлогами». «Недопустимы попустительство, безразличие отдельных государств к росту национализма, ксенофобии и радикализма, которые, к сожалению, успешнее всего вовлекают в свою орбиту именно молодежь. Для противодействия всем этим явлениям и необходима тщательная профилактическая и систематическая работа, прежде всего на национальном уровне», — сказал Полянский на дебатах в Совбезе по теме «Молодежь, мир и безопасность».

Никакой политики до 18 лет По его словам, первостепенная задача государств «состоит в том, чтобы предотвращать влияние террористов, радикалов и политических злоумышленников на молодежь путем пресечения экстремистской пропаганды и повышения устойчивости молодежи к ней». «Одновременно, интернет, как, впрочем, и традиционные СМИ, необходимо использовать для продвижения позитивной повестки дня. Важно активно распространять среди молодых людей и с их помощью идеи взаимоуважения, межкультурного и межрелигиозного диалога с учетом местных традиций и специфики. Никакой политики здесь быть не должно, — молодежь должна быть защищена от нее до совершеннолетия», — отметил зампостпреда РФ.

Во-вторых, продолжил он, необходимо создать «условия для самореализации молодежи», в том числе через «предоставление возможностей для получения качественного образования и обеспечение трудовой занятости». «Эффективными инструментами здесь также являются творчество, культура и спорт, они дают возможность молодым людям участвовать в социально значимой деятельности, помогают совершенствовать навыки и таланты, повышают уверенность в себе и самооценку, приучают к бесконфликтному сосуществованию», — подчеркнул Полянский. Он также призывал не забывать «о важности укрепления семьи, семейных ценностей». По его словам, многие проблемы возникают из-за «пренебрежения ими, чрезмерного увлечения индивидуализмом, разрушения многолетних общественных устоев».

Полянский отметил, что молодежь «первой ощущает на себе негативные последствия экономических кризисов, социальной нестабильности и вооруженных столкновений». «Эти факторы зачастую используются злоумышленниками для вовлечения молодежи в противоправную деятельность, в том числе посредством социальных сетей и других средств Интернета», — сказал он. По его словам, речь идет «не только о терроризме и ведущем к нему экстремизме, но и об управляемых извне политических процессах, направленных на свержение законных властей, под прикрытием лозунгов о демократии».

Как заявил зампостпреда РФ, «декларируемая и весьма модная сегодня поддержка молодых лидеров не должна превращаться в подготовку внешними игроками антигосударственных и антиправительственных движений в неугодных им государствах». «Безнравственно использовать для этого склонность молодых людей к выражению протеста, их неопытность и стремление к скорейшей самореализации», — подчеркнул он.

Заседание по теме роли молодежи в поддержании международного мира и безопасности состоялось в понедельник по инициативе Перу, эта страна председательствует в СБ ООН в апреле. В концептуальной записке, подготовленной к дискуссии, делегация латиноамериканской страны отметила «важную роль, которую молодежь может играть в предотвращении и урегулировании конфликтов».

На дебатах в понедельник выступила специальный посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке, которая представила результаты последнего исследования, проведенного под эгидой всемирной организации. Она обратила внимание на две ключевые проблемы, требующие внимания международного сообщества: растущее недоверие молодежи к органам государственной власти и исключение молодых людей из политической и экономической жизни стран.

По словам Викраманаяке, проведенное исследование показало, что лишь небольшая часть молодежи участвует в вооруженных конфликтах и актах насилия; многие, напротив, предпочитают подключаться к усилиям по примирению. «Я думаю, что все мы можем согласиться, что мое поколение несет потенциал, а не опасность. Нас нужно рассматривать как ценный актив, а не проблему», — сказала спецпосланник генсека. Она рекомендовала активнее задействовать потенциал молодежи, снизить уровень недоверия между молодыми людьми и правительствами государств, а также предоставить им больше возможностей для участия в политических, общественных и экономических процессах.

В свою очередь зампостпреда РФ призвал «не создавать иллюзию того», что вынесение вопросов, связанных с молодежью, «на площадку Совета Безопасности станет прорывом, позволит более эффективно решать их». По его словам, «общие вопросы, равно как сюжеты, не несущие прямой угрозы международному миру, должны обсуждаться обстоятельно в специально созданных для этого межгосударственных площадках». «Вынесение или не вынесение какой-либо темы на площадку СБ не должно становиться критерием ее важности и актуальности для международного сообщества. Давайте будем более ответственно соблюдать существующее [в ООН] разделение труда», — подчеркнул Полянский.