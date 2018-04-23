Россию и Балканы связывает общая история

Региону новые разделительные линии не нужны

Россия — одна из пяти стран-гарантов Дейтонских соглашений — альфы и омеги функционирования независимого государства Боснии и Герцеговины (БиГ), основанного на принципах равноправия трёх народов: боснийцев, сербов и хорватов. БиГ принципиально отказалась присоединиться к нелигитимным ограничительным мерам в отношении России и выслать наших дипломатов по примеру других европейских стран. Неудивительно, что первым председателем зарубежного парламента, который выступил в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины, стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она возглавила представительную делегацию российских сенаторов, что ещё раз подчёркивает важность взаимоотношений РФ и БиГ и общность интересов.

«Основную задачу мы видим в укреплении суверенитета вашего молодого государства и в интенсивном развитии двусторонних отношений», — заявила спикер палаты регионов, выступая перед боснийскими коллегами. Балканы для России, по словам сенатора, не просто географическое или политическое понятие. Две страны связывают многовековая общая история, культура, язык и религия. Это, считает Матвиенко, и помогает совместно открывать новые горизонты взаимодействия и искать ответы на сложные вызовы современности. «Мы заинтересованы в углублении и расширении нашего взаимодействия во всех сферах», — подчеркнула она.

Особенно в России ценят независимую, самостоятельную внешнеполитическую линию Боснии и Герцеговины, в том числе принципиальный отказ присоединиться к нелегитимным ограничительным мерам и санкциям в отношении Москвы

Москва призывает к диалогу

По мнению председателя Совета Федерации, сейчас в мире идёт объективный процесс переустройства миропорядка с однополярной к многополярной системе, появились новые центры экономического и политического влияния. «Поскольку Россия противостоит политике вмешательства в дела суверенных государств извне, свержению неугодных режимов, выступает за соблюдение международного права и решающую роль ООН , западные партнёры взяли курс на сдерживание России и её экономического развития, её растущего политического влияния в мире, пытаясь заставить нас изменить нашу внешнюю независимую политику. Против России развязана беспрецедентная информационная война» — отметила Матвиенко.

И пообещала: «Россия никогда не откажется от своих принципиальных подходов, которые поддерживает большинство стран мира. В сегодняшнем мире много вызовов, угроз, с которыми можно бороться только вместе. Поэтому Россия призывает к диалогу, к объединению усилий всех государств, к борьбе с терроризмом, с киберугрозами и другими сложнейшими проблемами. Мы выступаем за честный диалог на взаимоуважительной основе с учётом интересов других государств».

Председатель Совфеда также подчеркнула, что Москва придаёт особое значение поддержанию мира на Балканах, безопасности и стабильности в этом регионе. «Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Недавнее оформление присоединения Черногории НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии… Сейчас такой же опасный эксперимент пытаются проделать с Македонией . Мы конфронтационную логику не разделяем. Всецело заинтересованы в мире, безопасности и стабильности в Боснии и Герцеговине», — констатировала Матвиенко.

Балканским студентам дадут российские стипендии

Представительный состав российской делегации, по словам главы палаты регионов, — ещё одно подтверждение тому, что наша страна придаёт большое значение визиту в БиГ. «Искренне намерены расширять и углублять сотрудничество с Боснией и Герцеговиной во всех сферах», — сказала спикер зарубежным коллегам. Она, отметив хороший уровень взаимодействия между министерствами и ведомствами, посетовала, что потенциал экономических связей двух стран раскрыт не до конца.

Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Недавнее оформление присоединения Черногории к НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов.

Важный резерв взаимодействия, по её словам, — сотрудничество регионов. Сегодня с БиГ сотрудничают всего 49 российских субъектов. Наиболее активны Москва, Московская и Нижегородская области, Санкт-Петербург . Но этого мало. И Совет Федерации как палата регионов готов всемерно содействовать процессу экономического взаимодействия. Тем более что Босния и Герцеговина категорически отказалась поддержать антироссийские санкции, что, по словам Матвиенко, наша страна высоко ценит.

Глава палаты регионов обратила внимание на важность укрепления договорно-правовой основы российско-боснийских отношений, указав вместе с тем на наличие целого ряда договорённостей, дальнейшая проработка которых была заторможена. И предложила взять этот процесс под парламентский контроль, а также координировать действия парламентариев России и БиГ на международных парламентских площадках.

Касаясь культурно-гуманитарной сферы, Валентина Матвиенко отметила, что в Москве готовы рассмотреть предложения Сараево о расширении этих связей. «Готовы их наращивать, в том числе оказывая содействие в предоставлении стипендий студентам из БиГ, обучающимся в российских вузах», — подчеркнула она. А председательствующий Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Огнен Тадич заявил, что балканские законодатели, в свою очередь, поддерживают скорейшее подписание межгосударственных соглашений, в числе которых соглашения о трудовой занятости, о социальных гарантиях, об экономическом и энергетическом сотрудничестве.

Завтра, 24 апреля, делегация российских сенаторов отправится во второй по величине город страны — Баня-Луку. Там Валентина Матвиенко встретится с президентом Республики Сербская Милорадом Додиком. Также состоятся переговоры с председателем местного парламента — Народной скупщины.