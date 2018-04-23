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Позор в Тушине: «Спартак» безвольно проиграл «Ахмату»
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Позор в Тушине: «Спартак» безвольно проиграл «Ахмату» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В заключительном матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" на поле «Открытии Арены» принимал грозненский «Ахмат». В случае победы «красно-белые» выходили на чистое второе место и сокращали отрыв от «Локомотива» до четырёх очков.
Протокол игры
Спартак Москва
Ахмат
11' Митришев Магомед (0:1)
23' Исмаэл Силва (0:2)
50' Бериша Бернард (0:3)
Селихов АлександрЕщенко Андрей • Таски Сердар 46' (Максимович Никола (46') • Боккетти Сальваторе 29' • Комбаров ДмитрийЗобнин РоманФернандо МартинсСамедов Александр 53' (Тимофеев Артём (53') • Адриано Луис 39' • Промес Куинси 68' (Роша Педро (68') • Зе Луиш Жозе
Запасные: Ребров АртёмГлушаков Денис • Анни Софьян • Петкович МаркоПашалич МариоБакаев ЗелимханМаксименко Александр Владимирович
Городов ЕвгенийУциев Ризван 64' • Семёнов АндрейВилькер Анхель 39' • Мохаммади Милад • Родолфо Дантас 69' (Плиев Заурбек (69' 70') • Швец Антон • Митришев Магомед 74' (Роши Одисе (74') • Исмаэл Силва • Бериша Бернард • Балай Беким 77' (Вье Мбенг (77')
Запасные: Кацаев АдланГиголаев РоландАхъядов АптиБацуев Аюб • Раванелли Феррейра • Умаев ИдрисЛео Родригес
23 апреля. Стадион «Открытие Арена» (Москва).
Несмотря на то, что явным фаворитом встречи являлся московский «Спартак», счёт после первого же удара по воротам в самом начале встречи был открыт футболистами «Ахмата». Бериша получил пас из глубины поля и с лёгкостью убежал от Комбарову, после чего прострелил в центр штрафной площади. Никем не опекаемый Магомед Митришев пробил низом в дальний нижний угол ворот, Селихов свою команду выручить не сумел — 0:1.
Подопечные Карреры тут же активизировались и завладели инициативой, однако владение мячом более 70% времени не привело ни к единому опасному момента у ворот Евгения Городова. Более того, в середине первого тайма грозненцы убежали в очередную контратаку, которая вновь завершилась взятием ворот. На этот раз угроза владениям Селихова пришла с левого фланга: Мохаммади навесил в штрафную, защитники выбили игровой снаряд, однако, к несчастью, прямо на ногу Лиме. Талантливому бразильцу из «Ахмата» оставалось только попасть в пустой угол ворот Селихова, что он успешно и сделал — 0:2.
На последней минуте первого тайма москвичи имели прекрасную возможность отквитать один гол. После скидки Адриано мяч подхватил Зобнин и, обыграв красивым движением защитника гостей, вышел на ударную позицию в пределах штрафной площади, однако удар Романа пришёлся точно в Евгения Городова. К перерыву на табло «Открытие Арены» всё также горели неприятные для глаза переживающих за «Спартак» цифры «0» и «2».
Начало второго тайма обескуражило игроков «Спартака» окончательно: Бериша похоронил москвичей, оформив дубль. После очередного прохода по правому флангу уроженец Косово вошёл в штрафную соперника, убрав на запахе Максимовича, и пробил без помех в ближний угол ворот Селихова — без шансов, 0:3. С трибун доносились не самые цензурные слова. Самое мягкое, что можно было услышать — «позор».
На исходе часа игры «спартаковцы» соорудили второй свой опасный эпизод в матче, однако Евгений Городов спас свою команду, в эффектном прыжке отразив удар Зе Луиша головой с близкого расстояния. Хозяева продолжали оккупацию половины поля «Ахмата», но это не приводило ни к чему интересному: не хватало ни то что завершающего удара, а хотя бы обостряющего паса, позволившего бы хоть как-то взломать оборону грозненцев.
Концовка встречи прошла практически при полном отсутствии моментов. «Спартак» продолжил заваливать гостей навесами, но никакого результата это не приносило: игроки обороны «Ахмата» действовали безукоризненно, а «красно-белым» не хватало креатива в атаке. Да и в обороне, видимо, тоже. Однако за несколько минут до финального свистка хозяева всё-таки забили гол престижа — отличился Луис Адриано, замкнувший на дальней штанге прострельную передачу Зобнина с правого фланга.
Итог — сенсационное домашнее поражение «Спартака» от подопечных Ледяхова — 1:3. Команда Карреры терпит кризис: три поражения подряд от, мягко говоря, не самых сильных команд. Главное, чтобы этот кризис вновь не растянулся на 15 лет.
Максим ФРИДМАН
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