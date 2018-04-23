Полицейские юго-востока провели субботник 

В прошедшие выходные полицейские из Юго-Восточного административного округа провели субботник.
Сотрудники УВД очистили от мусора территорию Управления, подкрасили бордюры и тренировочный корт, убрали остатки прошлогодней листвы, высадили цветы на клумбы.
— Более трёхсот человек вышли поучаствовать в общественном мероприятии облагородить территорию Управления внутренних дел, — отметила начальник отдела морально-психологического обеспечения УВД майора внутренней службы Ирина Зайцева.
Сотрудники тылового подразделения выдали полицейским грабли и лопаты, с помощью которых полицейские за час убрали территорию УВД. Также они помыли окна в своих кабинетах и в коридорах, после чего устроили совместное чаепитие на свежем воздухе. Практически все собравшиеся отметили, что такие неформальные мероприятия укрепляют взаимоотношения в коллективе.
— Порядок и дисциплина сотрудника полиции должны начинаться не только с чистых мыслей, но и с чистого рабочего места, — отметил врио начальника Управления внутренних дел Юго-Восточного округа Александр Крученков.