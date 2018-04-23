Ещё
Полицейские юго-востока провели субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские юго-востока провели субботник 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В прошедшие выходные полицейские из Юго-Восточного административного округа провели субботник.
Сотрудники УВД очистили от мусора территорию Управления, подкрасили бордюры и тренировочный корт, убрали остатки прошлогодней листвы, высадили цветы на клумбы.
— Более трёхсот человек вышли поучаствовать в общественном мероприятии облагородить территорию Управления внутренних дел, — отметила начальник отдела морально-психологического обеспечения УВД майора внутренней службы Ирина Зайцева.
Сотрудники тылового подразделения выдали полицейским грабли и лопаты, с помощью которых полицейские за час убрали территорию УВД. Также они помыли окна в своих кабинетах и в коридорах, после чего устроили совместное чаепитие на свежем воздухе. Практически все собравшиеся отметили, что такие неформальные мероприятия укрепляют взаимоотношения в коллективе.
— Порядок и дисциплина сотрудника полиции должны начинаться не только с чистых мыслей, но и с чистого рабочего места, — отметил врио начальника Управления внутренних дел Юго-Восточного округа Александр Крученков.
Вечерняя Москва: последние новости
Вся правда о Наташе Королевой, Маше Распутиной, Борисе Моисееве и Анастасии Волочковой Ученые рассчитывали по формуле начало Третьей мировой войны Воинские захоронения на территории Подмосковья приведут в порядок 21 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие250
Российские суда лишат входа на Украину92
Путин подпишет «беспрецедентный указ»86
На Москву обрушится торнадо47
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение