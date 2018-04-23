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Палата лордов выступила против отмены после Brexit хартии ЕС об основных правах
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Палата лордов выступила против отмены после Brexit хартии ЕС об основных правах 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Члены Палаты лордов проголосовали в понедельник против планов правительства отменить действие хартии Евросоюза об основных правах после выхода королевства из сообщества. За внесение соответствующей поправки в билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства выступили 316 парламентариев, против — 245, следует из опубликованных на сайте парламента данных.
Примечательно, что курс правительства консерваторов не поддержали 10 лордов, являющихся членами Консервативной партии. Несмотря на внесение этой поправки, шансы на то, что она останется в итоге в тексте закона, не столь высоки. Палата общин, скорее всего, отклонит ее.
Данная ситуация демонстрирует существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента. Палата лордов на прошлой неделе выступила против планов премьер-министра Терезы Мэй, согласно которым Великобритания должна покинуть общий рынок и таможенный союз ЕС после Brexit.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице — спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.
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