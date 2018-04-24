В Москве начался Большой медиа-коммуникационный форум

Форум пройдет 24-26 апреля на площадке одного из самых значительных событий телекоммуникационной отрасли — выставки СВЯЗЬ 2018. Соорганизаторами БМКФ 2018 выступают ЦВК «Экспоцентр» и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).

По оценке оргкомитета, в форуме за 3 дня его работы примут участие более 3000 человек.

Участники обсудят место и роль коммуникаций в цифровой экономике, как меняется маркетинговая стратегия коммуникаций телеком-компаний, актуальные вопросы импортозамещения программного оборудования.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством БМКФ 2018, проводимого в рамках Российской недели высоких технологий.