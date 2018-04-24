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В Москве начался Большой медиа-коммуникационный форум
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В Москве начался Большой медиа-коммуникационный форум 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Большой медиа-коммуникационный форум (БМКФ 2018) начал работу в Москве.
Форум пройдет 24-26 апреля на площадке одного из самых значительных событий телекоммуникационной отрасли — выставки СВЯЗЬ 2018. Соорганизаторами БМКФ 2018 выступают ЦВК «Экспоцентр» и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).
По оценке оргкомитета, в форуме за 3 дня его работы примут участие более 3000 человек.
Участники обсудят место и роль коммуникаций в цифровой экономике, как меняется маркетинговая стратегия коммуникаций телеком-компаний, актуальные вопросы импортозамещения программного оборудования.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством БМКФ 2018, проводимого в рамках Российской недели высоких технологий.
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